'Blev røvet. Jeg skal aldrig tilbage. Vil ikke anbefale. Brug dine penge andetsteds'.

Sådan skrev Victoria's Secret-modellen Gigi Hadid på sin Instagram-profil, efter at hun havde en ubehagelig oplevelse på sin ferie.

Den 24-årige supermodel var taget til den græske paradis-ø Mykonos for at nyde livet med sin søster, Bella Hadid, og deres fælles veninder.

Det skriver News.com



Da pigegruppen en aften vendte tilbage til deres hus efter en tur i byen, fik de et chok.

Nogen havde brudt ind i deres ferievilla, og de fandt alle deres ting spredt ud over hele huset.

Tyvene havde stjålet personlige ting, smykke og kontanter.

Hadid-søstrene og deres veninder har anmeldt indbruddet til de lokale myndigheder på Mykonos.

Et opslag delt af Gigi Hadid (@gigihadid) den 27. Jul, 2019

Men politiet har meddelt dem, at sagen ikke vil blive prioriteret.

Det blev en kort ferie for de amerikanske piger, der alle valgte at hoppe på et privatfly tilbage til USA efter hændelsen.

Tusindvis af fans har skrevet i kommentarfeltet til Gigi Hadids opslag på Instagram for at sikre sig, at supermodellen er ok.

Flere har dog også påpeget, at det billede, Hadid tegner af den græske ferieø, er misvisende:

'Det her er bare sladder. Tag et andet sted hen, men lad være med at udnytte din berømmelse til at påvirke andre til ikke at tage til Mykonos', skriver en bruger på Instagram.