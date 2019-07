Den 49-årige supermodel Naomi Campbell fortæller, at hun blev afvist i døren til et hotel på grund af sin hudfarve.

Det er i et interview med Paris Match, at hun - uden at nævne hotellets navn - mindes episoden i forbindelse med filmfestivalen i Cannes i foråret.

»Jeg var for nylig i en by i Sydfrankrig under Cannes filmfestival, hvor jeg var inviteret til et event på et hotel,« begynder hun.

»De ville ikke lukke os ind - min ven og jeg - på grund af vores hudfarve. Dørmanden sagde, at der ikke var plads til flere mennesker. Men han lukkedes stadig andre ind.

Naomi Campbell kalder episoden for 'oprørende', og at sådan noget inspirerer hende til fortsat at kæmpe og lade sig blive hørt. Hun fortæller, at hun vil hjælpe nye generationer af modeller til at stå ved sig selv og ikke lade andre påvirke deres selvsikkerhed.

Naomi Campbell bliver i interviewet spurgt, hvad hun mener om modebranchens forhold til mangfoldighed.

»For at citere modellen Bethann Hardison: Jeg har altid forsøgt at forblive optimist på det område',« svarer hun.

»Jeg siger altid til nye modeller, at de aldrig må lade andre undervurdere deres værdi. Man skal være stærk i den her branche og omgive sig med sin familie og en god agent.«

Hun tilføjer, at modenavne som Azzedine Alaïa, Gianni Versace og Yves Saint Laurent har haft positiv indflydelse på hendes karriere.