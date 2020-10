Du kender hende måske fra musikvideoen til 'Blurred Lines' af Robin Thicke og Pharrell Williams eller fra diverse billboards rundt omkring i verden.

Nu venter modellen og skuespilleren Emily Ratajkowski sit første barn.

Det fortæller hun i et interview med Vogue.

Ratajkowski pryder også forsiden af magasinet, hvor hun viser baby-bulen frem.

I interviewet fortæller hun, at hun ikke er særlig tilfreds med den reaktion, de fleste mennesker har, når hun fortæller dem, at hun er gravid.

»Når min mand og jeg fortæller venner, at vi får børn, er det første spørgsmål, vi får efter 'tillykke': Hvilket køn er det?« siger Emily Ratajkowski.

Den 29-årige model siger derefter, at de ikke vil vide kønnet på barnet, før det er fyldt 18 år.

»Så kan barnet selv informere os om det. Alle griner, når vi siger det, men der er en undertone af sandhed her. Sandheden er trods alt, at vi ikke har nogen idé om, hvem eller hvad der vokser inde i min mave. Hvem denne person egentlig er,« siger hun, og retter dermed fokus på spørgsmålet om kønsidentitet.

Skuespilleren forklarer videre, at tanken om at tage ansvar for en lille person, som de ikke kender eller ved noget om, er både spændende og skræmmende.

»Hvordan vil dette ændre vores liv? Vi er begge hjælpeløse og ydmyge.«

Emily Ratajkowski er gift med den 31-årige producent og skuespiller, Sebastian Bear-McClard.