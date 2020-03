Supermodellen Heidi Klum mødte ind til en optagelse på 'America´s Got Talent', hvor hun er dommer. Men hun forlod optagelserne uden at gå på scenen, da hun var snottet, hostede og følte, at hun havde feber.

Nu kan hun ikke blive testet for coronavirussen.

Det skriver det amerikanske medie TMZ.

I en video fra sygesengen fortæller Heidi Klum:

»Jeg vil bare gerne lade jer vide, hvorfor jeg ikke har siddet i min dommerstol til 'America´s Got Talent'. Det startede med en mild forkølelse, så begyndte jeg at blive mere snottet og hostede mere samt føle, at jeg havde feber.«

»Jeg føler mig bare ikke særlig godt tilpas. Derfor er jeg derhjemme, så jeg ikke smitter andre,« siger Heidi Klum.

Nu håber supermodellen bare, at hun ikke har fået corona.

Hun vil gerne lade sig teste, men hun kan ikke skaffe en corona-test:

»Jeg håber bare, at det er en forkølelse. Men jeg vil rigtig gerne tage en coronavirus-test. Jeg kan bare ikke få fat i en.«

»Jeg har prøvet to forskellige læger, men ingen af dem har en test til mig,« fortæller Heidi Klum.

Supermodellen er kendt som model, tv-personlighed og forretningskvinde.

Heidi Klum er 46 år gammel.