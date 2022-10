Lyt til artiklen

Kanye West er en sand mester i kontroversiel omtale.

Nu har den 45-årige musiker igen fået rodet sig ud i et offentligt stormvejr, da han lancerede sin nye kollektion til modeugen i Paris.

For da han mandag skulle præsentere den niende sæson for sit tøjmærke Yeezy under modeugen, bar han – matchende med den konservative politiske kommentator Candace Owens, foruden flere af sine modeller på catwalken – en sort trøje med et kontroversielt budskab:

White Lives Matter.

Den politiske kommentator Candace Owens delte selv på Twitter et billede af hendes og Kanye Wests trøjer med det kontroversielle budskab. Foto: Candace Owens / Twitter Vis mere Den politiske kommentator Candace Owens delte selv på Twitter et billede af hendes og Kanye Wests trøjer med det kontroversielle budskab. Foto: Candace Owens / Twitter

Det budskab er en forvrængning af Black Lives Matter, der er en protestbevægelse mod racediskrimination og politibrutalitet.

Sloganet Black Lives Matter er så i de senere år blevet overtaget af hadgrupper for hvidt overherredømme, der ikke mener, at sorte er mere udsatte end hvide – derfor forvrængningen White Lives Matter.

Kanye Wests kontroversielle trøje til modeshowet har da også vakt flere stærke reaktioner.

På Twitter forklarede musiker og skuespiller Jaden Smith, at han direkte forlod modeshowet, fordi han ikke »følte budskabet«, ligesom rapperen Boosie kaldte optrinet for »noget disrespektfuldt lort«.

Kanye Wests seneste kollektion for sit mærke Yeezy har vakt stor forargelse, da han viste det frem under dette års modeuge i Paris. Han var dog også selv at finde på tilskuerrækkerne, her til Givenchys show i den famøse modeuge. Foto: JULIEN DE ROSA Vis mere Kanye Wests seneste kollektion for sit mærke Yeezy har vakt stor forargelse, da han viste det frem under dette års modeuge i Paris. Han var dog også selv at finde på tilskuerrækkerne, her til Givenchys show i den famøse modeuge. Foto: JULIEN DE ROSA

Også Vogues redaktør for international mode, Gabriella Karefa-Johnson, lagde en video op fra showet, hvor hun kaldte de kontroversielle trøjer for »utroligt uansvarlige og farlige« og beskrev, at hun var »rasende«.

Det svarede Kanye West igen på i en lang række nu slettede og hånlige opslag, og det endte med, at han måtte mødes for at redde trådene ud med den internationale moderedaktør, der hurtigt blev bakket op i en officiel udtalelse fra Vogue og af modellen Gigi Hadid, der på Instagram kaldte Kanye West for »en bølle og en joke«.

Også Black Lives Matter-bevægelsen selv har protesteret mod Kanye West kontroversielle budskab.

»Mens nogen måske ser Kanye og Candaces stunt som en distraktion, så anerkender vi, at det skader tusinde af familier, der kæmper for retfærdighed for deres elskede, der er blevet dræbt af statssanktioneret vold. Det kan sprede en giftig forvirring og blive brugt til at legitimere voldelige overgreb på sorte mennesker,« lyder det i den officielle udtalelse til TMZ fra græsrodsbevægelsen.

Kanye West i et af sine mange særprægede antræk til BET Awards i juni 2022. Foto: DAVID SWANSON Vis mere Kanye West i et af sine mange særprægede antræk til BET Awards i juni 2022. Foto: DAVID SWANSON

Kanye West har selv i en story på Instagram – som han efterfølgende slettede igen – forklaret, at han bar trøjen til kollektionslanceringen, fordi han synes Black Lives Matter er et overstået »svindelnummer«.

Han har også efterfølgende på Instagram forsvaret sig mod alt modstanden ved at skrive: 'DET ER DE' som svar på hvorfor, han skrev, at hvide liv er vigtige på sine trøjer.

Kanye West – der officielt kun hedder Ye – har i de senere år en uheldig historik, når det kommer til udtalelser om race og politik.

Ikke mindst mødte det store protester – og blev efterfølgende undskyldt af musikeren selv – da han i april 2018 fik kaldt slaveri for et valg.

»Når du hører om slaveri over 400 år – over 400 år!? Det lyder som et valg. Vi er mentalt fangede,« fik han sagt i et liveinterview med TMZ, der hurtigt irettesatte ham.