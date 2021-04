Supermodellen Kendall Jenner har fået nok.

Efter en turbulent tid med stalkere, forsøg på indbrud og senest voldsomme dødstrusler har det 25-årige medlem af Kardashian-familien hevet teltpløkkerne op og er nu flyttet fra sin store millionvilla i det eftertragtede Beverly Hills.

Det skriver mediet TMZ, som har det fra flere kilder tæt på modellen.

Mediet skriver, at hun allerede flyttede ud af huset søndag til en nu hemmelig lokation.

For en episode natten til søndag var angiveligt dråben for Kendall Jenner.

Her brød en person ind på hendes grund i forsøget på at tage en aftensvømmetur i hendes private pool uden en trevl på kroppen. Trods hun ifølge det amerikanske medie har flere bevæbnede sikkerhedsvagter, der er døgnet rundt på hendes grund.

Efter søndagens vilde hændelse fik hun desuden tilkendt et polititilhold mod en helt anden mand, der åbenbart skulle have fortalt, at han ønskede at købe ulovligt våben for først at skyde hende og derefter ham selv.

Kendall Jenner havde dog ikke selv været i kontakt med den truende mand, men det var politiet, der informerede Jenner om truslerne, der kom fra en 24-årig mand, der er indlagt på en psykiatrisk afdeling.

Trods meldingerne om flytningen, så er hendes Beverly Hills-villa dog endnu ikke sat til salg.

Så hvorvidt stjernen kun bruger sin nye hemmelige adresse midlertidigt, eller om hun rent faktisk ønsker at flytte et andet sted hen, vides endnu ikke 100 procent.