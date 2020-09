Flere kvinder har siden 1970'erne beskyldt Donald Trump for seksuelle overgreb eller tilnærmelser. Nu stiller endnu en kvinde sig i rækken.

Den tidligere supermodel Amy Dorris står torsdag frem hos The Guardian. Her retter hun en række voldsomme beskyldninger mod præsident Donald Trump.

ifølge hendes beretning mødte hun ham under US Open i 1997. Begge befandt sig i et VIP-område under turneringen i New York 5. september.

Amy Dorris var 24 år, da Donald Trump ifølge beskyldningerne skulle have forgrebet sig på hende.

Dengang var han 51 år. Kæmpe erhvervskanon. Og gift for anden gang.

»Han stak tungen ned i halsen på mig, og jeg skubbede ham væk. Men så var det, at hans greb blev strammere, og hans hænder famlede overalt: På min røv, mine bryster, min ryg, overalt.«

»Han holdt mig fast, og jeg kunne ikke komme væk,« fortæller hun i interviewet.

The Guardian skriver, at mediet er i besiddelse af forskellige former for dokumentation, der i hvert fald viser, at modellen og den nuværende præsidents veje krydsedes dengang i 90'erne.

Blandt andet har mediet fået adgang til billetten fra US Open og flere billeder af de to parter sammen.

Adskillige personer har desuden overfor mediet bekræftet, at supermodellen efter det påståede overgreb betroede sig til dem. Heriblandt hendes mor og en veninde, der var de første, hun ringede til efterfølgende samt en terapeut, som hun har drøftet sagen med.

»Da det skete, var jeg i chok. Jeg følte mig naturligvis krænket, men i øjeblikket fik jeg ikke bearbejdet det, og jeg vendte tilbage til de andre for at prøve at have det sjovt.«

»Jeg tror, jeg følte mig presset til at reagere sådan.«

Selv om Amy Dorris dengang talte med sine nærmeste om de påståede overgreb, gjorde hun ikke yderligere ved sagen. Før nu.

I dag er hun 48 år og mor til to tvillingedøtre. Og det er netop på grund af det, hun nu har valgt at stå frem, fortæller hun:

»Nu, hvor mine døtre snart fylder 13 år, er jeg nødt til at lade dem vide, at de ikke skal lade nogen behandle dem dårligt.«

»Og jeg vil være en rollemodel. Jeg vil have, at de ser, at jeg ikke forblev tavs. At jeg sagde fra overfor nogen, der gjorde noget, der var uacceptabelt.«

Amy Dorris er langt fra den første kvinde, der retter voldsomme beskyldninger om krænkelser mod Donald Trump.

Men nøjagtigt som med tidligere sager afviser præsidenten på det kraftigste alle anklager.

Overfor The Guardian udtrykker hans advokater i klare vendinger, at præsidenten ikke har hverken chikaneret, misbrugt eller på anden måde opført sig upassende overfor Amy Dorris.

De påpeger desuden, at Donald Trump og Amy Dorris også efter datoen for det påståede angreb tilbragte tid sammen ved flere lejligheder.

Derfor mener de, at hun står frem med de – ifølge advokaterne – usande anklager netop nu for at skade ham forud for det præsidentvalget i november.

Men det er ikke sådan, det hænger sammen, beretter både The Guardian og Amy Dorris.

Mediet forklarer i artiklen, at det for 15 måneder siden blev bekendt med den tidligere models påståede oplevelser via det modelbureau, hun i sin tid var ansat hos.

Da man herefter kontaktede hende udbad hun sig betænkningstid. Hun var ikke sikker på, at hun ville stå frem.

At hun nu har valgt at gøre det, skyldes, at hun er frustreret. Frustreret over, at kvinder gang på gang er stået frem med beskyldninger mod Donald Trump, men uden det har haft konsekvenser for ham.

»Jeg er træt af, at han bliver ved med at slippe afsted med det. Træt af, at være stille. Jeg vil have det ud. Og jeg vil have, at folk ved, at det er sådan, han er.«

»Dét er vores præsident. Dette er den type ting, han gør, og det er uacceptabelt.«