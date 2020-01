Modellen Bar Refaeli er blevet mor for tredje gang.

Det afslører den langbenede israeler i et opslag på Instagram, hvor man kan se hende stå på en hospitalsstue iført hospitalstøj.

34-årige Refaeli danner par med forretningsmanden Adi Ezra, og det er sammen med ham, at hun nu har fået tre børn, skriver Daily Mail.

'Sådan ser det glamourøse liv ud. Tredje baby på 3,5 år. Familie er alt. Livet er smukt,' skriver hun i teksten, der følger med billedet.

Vis dette opslag på Instagram This is what real GLAM looks like. 3rd baby in 3.5 years. #FamilyIsEverything Life is beautiful Et opslag delt af Bar Refaeli (@barrefaeli) den 18. Jan, 2020 kl. 2.12 PST

Bar og hendes mand Adi bød deres tredje barn velkommen tirsdag morgen, og det skete på Tel Aviv’s Ichilov hospital, skriver Jewish Voice.

Forud for fødslen delte hun et opslag om, at hun har været gravid tre ud af de sidste fire nytårsaftener, hun har holdt.

Sammmen med opslaget har hun delt tre billeder, hvor hun står foran sin mand. Kjolen er den samme, kvinden er den samme, babybulen ligner, det er den samme, men datoen, og det lille menneske, som liggger inde i maven er forskellige.

Bar Refaeli blev gift med sin mand Adi Ezra i 2015. Det skete også i deres fødeland, Israel.

Vis dette opslag på Instagram Same week, same place, same dress. Different years. Ready for a skinny decade Et opslag delt af Bar Refaeli (@barrefaeli) den 31. Dec, 2019 kl. 8.29 PST

Modellen har tidligere været gift. Det var fra 2003 til 2005, hvor parret blev skilt.

Refaeli har tidligere lagt vægt på, at familie er meget vigtigt for hende.

»Jeg tror, det her vil blive et årti for familie. Jeg kommer selv fra en familie med fire børn,« udtalte hun i bladet Hello! Fashion Monthly ifølge Daily. Det skete tilbage i 2015.

»Der er sikkert mange mødre, som læser det her og tænker, 'prøv at få én først.' Forhåbentligt får jeg en stor familie, men jeg tager det et ad gangen,« lød det videre.