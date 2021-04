Det er ikke meget, der er kommet ud efter bruddet mellem Kim Kardashian og Kanye West.

Men nu giver Chrissy Teigen, der er supermodel og veninde til Kim Kardashian, lidt insider-information om de sidste stunder i parforholdet.

»Kim klarer det fint i øjeblikket. Jeg ved, at Kim gav alt,« forklarer Chrissy Teigen i programmet 'Watch What Happens Live' og fortsætter:

»Det er helt ærligt en skam, at det ikke kunne fungere mellem de to, for jeg kunne ellers godt se dem være sammen for evigt. Det kunne jeg virkelig, og jeg ved, at Kim gjorde hendes bedste for at redde det.«

Chrissy Teigen ses på den røde løber. Hun er veninde med Kim Kardashian og hendes mand John Legend er venner med Kanye West. Foto: DANNY MOLOSHOK Vis mere Chrissy Teigen ses på den røde løber. Hun er veninde med Kim Kardashian og hendes mand John Legend er venner med Kanye West. Foto: DANNY MOLOSHOK

Chrissy Teigen er gift med John Legend, der er venner med rapperen, og i samme program får en fan lov til at spørge om mandens forhold til Kanye West. Her har den 35-årige model et klar svar:

»Jeg vil i hvert fald sige, at jeg har haft mere kontakt med Kim, end John har haft med Kanye West. Hvis man kender til Kanye, så er han typen der går under jorden og er svær at komme i kontakt med,« griner hun.

Det var Kim Kardashian, som anmodede om at blive skilt tilbage i februar efter syv års ægteskab.

Senere hen har Kanye West bedt om fælles forældremyndighed over deres børn North, Chicago, Saint og Psalm. Et ønske, som er blevet godkendt af Kim Kardashian.