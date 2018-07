Emily Ratajkowski fortalte i april, at hendes mand friede til hende i februar med en meget sparsom forlovelsesring. Det har han til gengæld gjort gevaldigt op for nu.

Den 27-årige supermodel blev i februar gift med den 31-årige skuespiller og producer Sebastian Bear-McClard, som hun havde datet i få uger inden.

I et interview med Jimmy Fallon åbnede Emily Ratajkowski op om sin mands frieri, der i starten ikke inkluderede nogen ring:

»Han friede til mig på Minetta Tavern (restaurant i New York red.), og han havde ikke en ring, så jeg sagde: ‘naah’. Men så tog han papirclipsen, som sad på regningen, og lavede en ring til mig. Hvilket jeg faktisk synes var meget romantisk,« siger Emily Ratajkowski.

Ny forlovelsesring

Men selvom modellen sagde ‘ja’ til papirclipsringen har hendes mand formentlig tænkt, at hun fortjente bedre.



Emily Ratajkowski lagde i hvert fald torsdag billeder op på Instagram af en ny og langt mere funklende forlovelsesring.

På billederne kan man se modellen bære en guldring med to diamanter på - en pæreformet og en firkantet.

Ovenover forlovelsesringen ses en bredere guldring, det er Emily Ratajkowskis vielsesring, som hun også fortalte historien bag til Jimmy Fallon.

Lavede egen vielsesring

Parret, der skulle giftes på rådhuset, var nødt til at vente 24 timer, før de kunne få lov til at komme ind og blive gift. Derfor brugte de aftenen inden deres bryllup på at finde vielsesringe.



»Vi gik ind i China Town (område i New York red.) og købte 30 gram guld, og han (Emilys mand red.) sagde, at vi skulle smelte guldet og lave ringene,« siger hun og fortæller, at de fandt et værksted, hvor de selv stod og formede ringene.

»Det var meningen, at de skulle være midlertidige ringe, men nu er jeg blevet knyttet til den, jeg har egentlig ikke lyst til at skille mig af med den,« siger Emily Ratajkowski.

