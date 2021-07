Den 33-årige supermodel Ashley Graham venter sit andet barn.

Og netop den nyhed har tiltrukket næsten 1 million 'likes' og flere tusind kommentarer på et billede på Instagram, der fejrer hendes spændende babynyhed.

Det skriver news.com.

Hun venter nu sit andet barn med manden, Justin Ervin, som er filmfotograf.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

'Det sidste år har været fyldt med små overraskelser, store sorger, nye begyndelser og historier,' fortalte hun sine 13,4 millioner følgere.

Tidligere i år fortalte den amerikanske model til The Wall Street Journal Magazine, at både hun og Justin Ervin var klar til at give deres 17 måneder gamle søn, Isaac, en søskende.

»Jeg ville blive gravid i går, hvis jeg kunne,« sagde Ashley Graham tilbage i februar.

I 2020 fødte Ashley sit første barn, Issac, og siden har hun delt indlæg og videoer om sine oplevelser med moderskabet.