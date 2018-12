Det var en nogen anden udgave af det eksklusive Victoria's Secret Fashion Show, som løb af staben søndag. Grændende modeller og stående ovation.

Men det var også et modeshow ud over det sædvanlige for supermodellen Adriana Lima, som gik sin sidste tur på catwalken som en såkaldt Victoria's Secret Angel. Det skriver mediet ET.

Som afslutning på hendes 20 år lange karriere modtog Adriana Lima stående klapsalver, mens en montage viste højdepunkter fra hendes modelkarriere. Det blev til sidst for meget for den 37-årige model, der ikke kunne holde tårerne tilbage.

Adriana Lima har i mange år været et koryfæ blandt modeller og en uløselig del af det ekslusive Victoria's Secret Fashion Show, hvor modeller i undertøj og lingerie poserer med påsatte 'englevinger'.

Josephine Skriver til Victorias Secret Fashion Show 2018 Foto: NIPI Vis mere Josephine Skriver til Victorias Secret Fashion Show 2018 Foto: NIPI

Det var ikke kun Adriana Lima, men også hendes danske kollega Josephine Skriver, som måtte knibe en tåre under det rørende show.

Adriana Lima gik på sin første runway i 1999 og er siden kun gået glip af ét enkelt show, da hun fødte sin datter, Valentina, som sammen med Limas anden datter også var til stede under søndagens modeshow.

Til Nyhedsmediet ET forklarede hun, at tiden på catwalken har været en 'drøm for hende'.

»Det er mit 18. Victoria's Secret Fashion Show og gennem årene har jeg tænkt, at jeg ville blive mere afslappet og mindre nervøs, men jeg er stadig nervøs. Det går ikke væk.«