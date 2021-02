Det har længe været en fast tradition, at pausen i Super Bowl skal indeholde en form for musikoptræden.

Tidligere har det været navne som Lady Gaga, Michael Jackson, Beyonce og mange andre superstjerne, som har indtaget scenen, og til søndagens Super Bowl var det The Weeknds tur til at brillere.

Et stort spektakel, hvor dansere, effekter, stor kulisse og masser af fyrværkeri lagde grundstenen for showet. Og flere medier storroser nu Abel Tesfaye, der er bedre kendt, som The Weeknd for sin musikalske optræden.

Normalt bliver der altid overrasket med flere navne, men i år var The Weeknd ene mand om showet, og derfor fik han fuld eksponering.

epa08995151 Canadian singer The Weeknd performs during the Halftime Show at the National Football League Super Bowl LV at Raymond James Stadium in Tampa, Florida, USA, 07 February 2021. EPA/ERIK S. LESSER Foto: ERIK S. LESSER Vis mere epa08995151 Canadian singer The Weeknd performs during the Halftime Show at the National Football League Super Bowl LV at Raymond James Stadium in Tampa, Florida, USA, 07 February 2021. EPA/ERIK S. LESSER Foto: ERIK S. LESSER

Han leverede et show, der ikke bød på de helt store overraskelser, udover utallige mennesker klædt ud som The Weeknd med bandager i ansigtet.

Dog går et specielt klip igen og igen på sociale medier og især på Twitter – et klip, hvor The Weeknd løber forvirret rundt mellem nogle spejle.

Det har fået mange på de sociale medier til at bruge videoen med en sjov tekst til, så de såkaldte 'Super Bowl-memes' har fundet dagens lys, og man kan finde rigtig mange, hvis man bruger hashtagget #superbowl.

Det er mest ukendte amerikanere, der er gået viralt med deres sjove tweets, men den officielle britiske twitterkonto for NFL og det danske eSport hold Astralis har også været på banen med deres forsøg på et meme.

Du kan se et udvalg af de forskellige nedenfor:

me when i lose my mom in the grocery #TheWeeknd #Superbowl pic.twitter.com/9TvxHbbCAJ — ervin (@ervinmartin28) February 8, 2021

#relatable https://t.co/E7M9cplmIt — Astralis Counter-Strike (@AstralisCS) February 8, 2021

The Chiefs looking for their way back into the game…#SuperBowl pic.twitter.com/jGQmr5POCt — NFL UK (@NFLUK) February 8, 2021