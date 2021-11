Den nordirske sanger og sangskriver Van Morrison er blevet sagsøgt.

Og sagsøgeren er ingen andre end landets sundhedsminister, Robin Swann.

Ifølge BBC sker søgsmålet som følge af en række corona-relaterede kommentarer, som musikeren delte tidligere på året.

Kommentarer, som ministeren mener, er æreskrænkende.

Kontroversen mellem Van Morrison og Robin Swann begyndte allerede i september 2020.

Her udgav førstnævnte en række anti-lockdown-sange, hvor han kritiserede sidstnævntes måde at håndtere coronakrisen på.

Dengang udtalte Robin Swann, at han frygtede, at Van Morrisons sange ville hjælpe konspirationsteoretikere med at udbrede deres teorier.

Robin Swann kaldt endvidere sangerens kritik for »bizar og uansvarlig«.

Van Morrison på scenen i 2017. Foto: VINCENT WEST

Disse ord fik dog ikke Van Morrison til at lægge en dæmper på kritikken af ministeren.

Faktisk tværtimod.

I juni i år holdt sangeren nemlig en middagsbegivenhed før sin koncert, og dette event brugte han til at svine ministeren yderligere til.

I en anti-lockdown-tale kaldte han for eksempel ministeren for »meget farlig«, mens han ved en anden lejlighed kaldte ham for »en bedrager«.

Og det er disse kommentarer, som nu har fået Robin Swann til at gå rettens vej og sagsøge Van Morrison for bagvaskelse og ærekrænkelse.

Søgsmålet er blevet bekræftet af Robin Swanns advokat, som udtaler til BBC, at sagen forventes at komme for retten i begyndelsen af det nye år.

Van Morrisons repræsentanter udtaler, at sangeren er ked af søgsmålet, men at han står ved, at hans kritik er rimelig og hører under offentlighedens interesse.