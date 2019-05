Hele sit unge liv var hun belagt med en slags menneskelig teflon, der fik drillerierne over at være for tyk til at prelle af. Men sidste sommer krakelerede belægningen, og det var, som om hele hendes verden var ved at falde sammen.

»Det er den hårdeste sommer, jeg nogensinde har haft. Jeg overvejede seriøst at opgive det hele,« siger sundhedsguru Michelle Kristensen. Med mørke skygger i de ellers glade øjne.

Du har måske oplevet hende i ‘Go’ Morgen Danmark’, læst en af hendes bøger, deltaget i hendes bootcamps, eller er blandt de 68.000, der følger hende på Instagram.

Altid glad og positiv. Altid overskudsagtig. Men sidste sommer gik den ikke længere.

Blå bog Michelle Kristensen Født i Aars 1984

Iværksætter, blogger, foredragsholder og forfatter

Bachelor i idræt med supplerende fag fra kandidatuddannelsen på Human ernæring

Fast sundhedsekspert på ‘Go’ Morgen Danmark’ siden 2013

Forfatter til en række bøger om sundhed og kost. Netop nu aktuel med bogen ‘Ny krop på 4 uger’

Direktør for sundheds- og træningsfirmaet ‘Michelle Kristensen’

Startede oprindelig med fysiske bootcamps. Arrangerer i dag online-bootcamps

38.000 danskere har foreløbig deltaget i hendes bootcamps

Single. Bor i lejlighed i København

I to et halvt år havde 35-årige Michelle Kristensen ignoreret sin egen krop. Ignoreret stress-signalerne inde under teflonen.

»Jeg overvejede at få et helt almindeligt job. Jeg følte, at sundhedsbranchen var for meget. Den hang mig ud af halsen,« fortæller hun.

Tankerne fyldte hende til bristepunktet. Og sendte hende til tasterne for at skrive sin nye slankebog.

Om ‘Store Sonja’. Og opgøret med six-packs og en nærmest religiøs branche, der kunne have knækket hende. Det vender vi tilbage til.

Lige fra hun blev født, var Michelle Kristensen større end sine jævnaldrende. Foto: Privat Vis mere Lige fra hun blev født, var Michelle Kristensen større end sine jævnaldrende. Foto: Privat

Historien om Michelle Kristensen er en ubetinget succeshistorie. Om en pige, der bliver født i Aars i Nordjylland, er en både tyk og doven baby, som i årevis slås med overvægten, og bliver drillet med den.

»Var der nogen, der for 20 år siden havde sagt, at jeg skulle ende her, havde jeg grinet min røv i laser,« konstaterer hun da også på bramfrit nordjysk.

»Dengang tænkte jeg, at jeg skulle være håndboldspiller eller kok. Og hvis vi går 25 år tilbage, ville jeg have sagt konditor eller dagplejemor.«

Hun ryster på hovedet og smiler kærligt, når hun fortæller anekdoter fra dengang, hvor det medfødte lyse sind styrede hende gennem livet i det nordjyske.

I 2016 blev sundhedsguru Michelle Kristensen ramt af stress, men først sidste sommer tog hun det alvorligt. Foto: Bax Lindhardt Vis mere I 2016 blev sundhedsguru Michelle Kristensen ramt af stress, men først sidste sommer tog hun det alvorligt. Foto: Bax Lindhardt

Det var i 2009, at Michelle Kristensen efter at have læst idræt på Aarhus Universitet, rejste til København for at læse videre.

Michelle Kristensen ser helt forpustet ud, når hun fortæller om, hvordan den ene ting derefter tog den næste, og hun hurtigt blev et navn i branchen.

Efter blot tre år startede hun sine bootcamps, udgav sin første bog og blev fast sundhedsekspert i ‘Go’ Morgen Danmark’.

»Pludselig havde jeg 21 ansatte, skulle sørge for at alle havde det godt samtidig med, at jeg skulle være hr. og fru Danmarks eje.«

Du skulle bare prikke til mig, så tudede jeg Michelle Kristensen om at blive ramt af stress

»Jeg arbejdede så meget, at jeg plejer at sige, at jeg rent arbejdsmæssigt er 60 år,« griner hun.

Men nede på den menneskelige bundlinje var der knap så meget at grine af. Arbejdet, som hun elskede, fyldte hende mere med pres end lykkefølelse.

Og i 2016 ramte stressen hende. Første gang.

»Jeg arbejdede 100 timer om ugen, var på hele tiden og gav af mig selv. Samtidig havde jeg kontor hjemme, og det fuckede alt op.«

»Der var ansatte fra tidlig morgen til sen aften. Jeg havde stort set ikke noget privatliv. Og bare det ikke at kunne finde min ostehøvl i køkkenet, kunne drive mig til vanvid.«

Hun husker, hvordan hun til sidst havde det som om, der sad fem elefanter på brystkassen. Hukommelsen skred. Hun var grå og oppustet i hovedet.

»Du skulle bare prikke til mig, så tudede jeg. Det var en helt anden side af mig, som jeg havde svært ved at genkende.«

Men nordjyden med teflonbelægningen gav ikke op. Som selvstændig fyldte bekymringen over økonomien for meget.

Der skulle gå toethalvt år, før sundhedsekspert Michelle Kristensen tog sin stress alvorligt. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Der skulle gå toethalvt år, før sundhedsekspert Michelle Kristensen tog sin stress alvorligt. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg følte mig fanget i et hamsterhjul,« forklarer hun.

Men det var ikke kun et økonomiske hamsterhjul. Den nærmest religiøse branche, hun var en del af, havde også fået hende til at spæne rundt i hjulet.

For Michelle Kristensen følte, at hun var nødt til at ligne alle de andre personlige trænere, som hun havde set op til.

Der stod dé med deres six-packs. Og Michelle med sin sunde, men helt normale krop.

»Inden jeg kom til København følte jeg, at jeg havde en dejlig krop, men pludselig følte jeg mig tyk. For jeg havde deller, når jeg satte mig ned.«

Følelsen af at være forkert satte sig dybt i hende. I adskillige år forsøgte hun desperat at nå andres mål for den ideelle krop.

»Jeg troede, at hvis jeg skulle begå mig i København, så måtte jeg tabe mig. I flere måneder sagde jeg nej til alt socialt, fordi jeg skulle op og træne næste morgen.«

»Selv en nytårsaften meldte jeg fra til. Mig, der elsker at feste og se mennesker,« siger hun og ryster på hovedet.

»Jeg var bundulykkelig.«

Når alt kommer til alt, er jeg en kæmpe bonderøv Michelle Kristensen

Venner så bekymret til. ‘Husk at passe på dig selv’ sagde de. Men hun ville ønske, at de i stedet havde spurgt ‘skal jeg ikke hjælpe dig?’.

»Men kun få sagde det. Folk er så vant til, at jeg fikser mit eget lort,« erkender hun tørt og med et smil.

For det er sådan, Michelle Kristensen er skruet sammen.

I sommeren 2018 mistede hun sin lejlighed, havde ikke noget kontor, hjemmesiden gik ned. Oveni det mistede hun halvdelen af det ene øjenbryn. Hårene dryssede af. Endnu en reaktion på den stress, hun for længe havde prøvet at ignorere.

Skulle Michelle Kristensen fikse det hele, var hun nødt til at tage sit liv og sin krop alvorligt og gøre op med sig selv, hvad hun ville.

»Det er, når jeg er ude blandt danskerne og kan inspirere dem, at jeg er allermest glad. Jeg har ikke behov for mange ansatte og for at være involveret i 100 forskellige ting.«

»Og jeg lærte også, at jeg ikke behøvede være københavnersmart for at være i denne branche. Når alt kommer til alt, er jeg en kæmpe bonderøv.«

Langt inde under teflonen erkendte hun, at hun aldrig blev én af dem med six-pack, og at det var helt ok. Prisen for at se sådan ud, var hun ikke villig til at betale.

Det var dét, hun begyndte at sige højt. Og blev mødt med klapsalver.

Dén rejse, som hun har været på, er kernen i hendes nye bog, hvor hun tager rejsen sammen med ‘Store Sonja’, en fiktiv figur, der er summen af alle de kvinder, hun foreløbig har hjulpet til at få en ny krop. En sund, men normal krop.

»'Store Sonja' er en hyldest til de kvinder og deres kampe. For six-packs er ikke normalt. Og hvis man hele tiden stræber efter at få den six-pack, så bliver livet en stor kamp. Og det er det ikke værd.«

‘Ny krop på 4 uger’ er netop udkommet på Politikens forlag