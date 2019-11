Hans borgerlige navn er Kian Rosenberg Larsson, men de fleste kender ham som Gilli, og han er en af Danmarks mest succesfulde kunstnere lige nu.

Det kan blandt andet ses ved, at den populære rapper lige nu står for syv af de 30 mest spillede sange på Spotify i Danmark, hvor hans nye single 'Verden Vender' ikke overraskende topper listen.

Nummeret 'Verden Vender' er lavet i samarbejde med kammeraten Branco, og de to rappere har meldt ud, at de kommer med et fælles album, der udkommer nytårsaften. Det skriver Soundvenue.

Albummet får titlen ‘Euro Connection’, og det ser dagens lys bare måneder efter, at Gilli kom med sit første fulde album, 'Kiko', hvor numre som 'Ingenting af sige' og 'Vai Amor' stadig er at finde i top-30.

Den 27-årige rapper har altså enorm succes på hitlisterne, og han har da også spillet på store festivalsscener som Tinderbox og Smukfest, men hans største til dato lader vente på sig til 2020.

Her har Gilli netop annonceret en koncert i Royal Arena i København, hvor der til koncerter kan være omkring 16.000 mennesker, og hvor stjerner som Drake og Katy Perry før har spillet.

Koncerten finder helt præcist sted 10. april næste år, og billeterne er sat til salg, og de kan købes til mellem 355 og 405 kroner på Ticketmaster.

Gilli er den kunstner med flest hits gennem tiderne på Spotifys 'Tracklisten', der er en liste med de 40 mest spillede hits i Danmark, hvor han henviser Madonna og Justin Bieber til anden- og tredjepladsen. Listen opdateres hver torsdag.

Selv om Gilli har mere succes end de fleste mennesker, så har han også været i medierne for kedelige episoder, der intet har med musik at gøre.

Tidligere på året var en 30-årig mand efterlyst for et bandeoverfald i København, da han pludselig dukkede op på Gillis Instagram-profil, hvor de røg vandpibe, spillede brætspil og festede.

Rapgruppen 'Molo' med Gilli som medlem spillede i 2017 en koncert, hvor en slåskamp efterfølgende eskalerede, og hvor et vidne anklagede Gilli for at være årsagen til balladen.

Efterfølgende har Gilli dog afvist anklagerne i en mail til B.T., og han kalder det for 'en løgn'.

Gilli kom med sin første single 'Små Børn' i 2012, mens hans første rigtige hit 'Knokler Hårdt' ramte de danske hitlister i 2014.

I forbindelse med det kommende album har Branco og Gilli udgivet singlerne 'Verden Vender' og 'London Town', der på under en uge er blevet streamet over fire millioner gange tilsammen på Spotify alene.

Udover de utallige hits er Gilli også kendt for at undgå medierne, og han har således ikke givet nogen interviews siden 2016, hvor han gav et interview til Soundvenue.

Tirsdag har B.T. forsøgt at få en kommentar fra Gillis pladeselskab, men det er heller ikke lykkedes.