Krimiforfatteren Katrine Engberg rider på en bølge af succes og har netop udgivet sin fjerde bog på tre år.

Hendes bøger er solgt til 20 lande, hun drømmer om at blive verdensberømt, og hun kalder sin mand, tv-vært Timm Vladimir, for sin største støtte.

»Han synes bare virkelig ægte, at jeg skriver pissegodt. Og det er jo bare super fedt, når ens partner ikke bare kan lide ens menneskelige kvaliteter, men også synes, at det man laver er godt og spændende,« siger hun til B.T. i forbindelse med, at hendes fjerde bog ’Vådeskud’ netop er udkommet.

Der har dog også været bump på vejen.

Kort efter Katrine Engberg i 2016 debuterede med sin første krimi ’Krokodillevogteren’, oplevede hun en voldsom følelsesmæssig reaktion.

Forinden var der sket flere skelsættende ting i hendes liv. Blandt andet døde hendes far, som hun havde et svært forhold til.

Da Katrine Engberg begyndte at skrive på sin første bog, stod hun foran en forsoning med faderen. Han skulle have været den første til at læse manuskriptet, men sådan blev det aldrig. For faderen døde pludseligt i 2013.

»Det er jo selvfølgelig et tab, for jeg ved, at han ville elske at læse en god krimi. Men han nåede i det mindste at høre, at den var blevet skrevet, og at den var blevet antaget, men det var jo selvfølgelig et tab. Men så må man jo være taknemmelig for det, man nåede at have,« siger hun eftertænktsomt.

Katrine Engberg har ntop udgivet sin fjerde krimi på tre år. Foto: Privat Vis mere Katrine Engberg har ntop udgivet sin fjerde krimi på tre år. Foto: Privat

Da hendes bog udkom i 2016, stod hun overfor et enorm pres.

Katrine Engberg var egentlig koreograf, men havde kastet sig ud i rollen som teaterinstruktør. Og den debut kom samtidig med debuten som forfatter.

Og pludselig kom sorgen over faderen også buldrende så voldsomt, at hun havde svært ved at finde sig selv.

Det resulterede i, at hun kortvarigt flyttede ud af familiens hjem om aftenen og natten - væk fra Timm Vladimir, som hun havde været sammen i 20 år, og deres lille søn.

En veninde fik hende dog rusket tilbage til virkeligheden igen, og ved hjælp af en psykolog fik hun bearbejdet tanker og sorg.

Katrine Engberg flyttede hjem igen, parforholdet blev lappet sammen og kærligheden fundet på ny.

Når hun i dag fortæller om sin mand, sit ægteskab og deres familie er hun ikke i tvivl.

Selv om hun med egne ord er ’skide ambitiøs’ og gerne ville se sig selv slå igennem på den helt store internationale scene, så er hun ikke villig til at ofre alt for det. For familien kommer først.

Katrine Engberg har været sammen med Timm Vladimir, siden hun var 21 år. Foto: privat Vis mere Katrine Engberg har været sammen med Timm Vladimir, siden hun var 21 år. Foto: privat

»Der er ingen tvivl om for mig, hvad der er vigtigt. Jeg vil skidegerne slå igennem og være verdensstjerne. Og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at opnå mine mål – inden for de rammer, der fungerer for mig,« siger hun og fortæller, at hun blandt andet har måttet sige nej til en lang turne i Tyskland.

»Livet handler i virkeligheden om de mennesker, man elsker, og der elsker én. Men man bliver jo ikke lykkelig af succes«, siger hun.

Og hun har meget at være lykkelig for. Dels for sin søn, dels for sin mand, og dels for, at hun har fået lov til at kunne leve af at skrive bøger.

Noget, som hun i den grad tilskriver Timm Vladimir, der fra starten af har troet på hende.

»Han er meget håndgribeligt gået ind og har bakket mig op. Han er gået ind og faciliteret et liv, hvor jeg kunne sidde og skrive og tjene væsentligt færre penge, end jeg gjorde før,« siger hun og tilføjer, at hun dog ikke har noget ønske om at blive lige så kendt et ansigt som hendes mand.

»Jeg bliver kun genkendt i ganske lille udstrækning. Folk genkender mig, fordi de har læst mine bøger, og så kommer de altid bare lige hen for at sige nogen pænt om bøgerne. Og det er dejligt.«

»Men det er jo ikke det samme, som hvis Timm går ned ad strøget en lørdag aften. Så er der jo 800 mennesker, der skal fortæller ham en vittighed. Jeg er slet ikke kendt på den måde. Og det er jeg kun glad for. Det er der nok med en i familien, der er«, lyder det fra den kendte forfatter.