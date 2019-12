En af de helt store forfattere inden for den romantiske genre er gået bort.

Der er tale om den amerikanske forfatter Johanna Lindsey, som har solgt millioner af bøger på verdensplan.

Johanna Lindsey skrev hede romaner, der fandt sted i Vikingetiden, i Wyoming, i Montana, i rummet og i Middelalderen. Og de var elsket.

Ifølge Johanna Lindseys forlægger, Simon & Schuster, så har hun solgt mere end 60 millioner romantiske bøger i sin karriere.

Det placerer hende blandt den absolutte elite, når det kommer til forfattere i den romantiske genre.

Det er mediet New York Times, der har beskrevet forfatterens død.

Her fremgår det, at Johanna Lindsey døde 27. oktober i Nahua i delstaten New Hampshire.

Dødsårsagen var komplikationer i forbindelse med stadie 4 lungekræft.

Et uddrag af Johanna Lindseys mange bøger. Forfatteren døde tidligere i år i en alder af 67. Foto: Simon & Schuster Vis mere Et uddrag af Johanna Lindseys mange bøger. Forfatteren døde tidligere i år i en alder af 67. Foto: Simon & Schuster

I alt har Johanna Lindsey skrevet mere end 60 romantiske noveller, og som New York Times beskriver, så var lokationerne meget forskellige.

England i år 873, Barbary-kysten i det nordlige Afrika, Caribien, Norge i Vikingetiden, 1900-tallets Texas og naturligvis planeten Kystran.

I et interview tilbage i 1982 fortalte Johanna Lindsey, hvor hendes kærlighed til den romantiske genre stammede fra.

»Siden jeg var gammel nok til at nyde en god bog, så har jeg været en romantiker. Jeg nyder kærlighedshistorier med lykkelige slutninger mere end nogen anden slags læsning. Romantik er det, der kommer ud af mig.«

Johanna Lindsey. Foto: Simon & Schuster Vis mere Johanna Lindsey. Foto: Simon & Schuster

Det står også tydeligt, at det romantiske var hende meget nær, når man ser de forskellige titler på hendes bøger.

Der var blandt andet 'A Pirate's Love', 'Brave the Wild Wind', 'Fires of Winter' og 'Paradise Wild'.

Og de blev revet ned ad hylderne. Allerede i 2001 havde hun 37 bedstsælgende bøger. Og da hun i 1990 havde udgivet sine første 19 bøger, havde hver af dem solgt mindst 700.000 eksemplarer.

Johanna Lindsey blev 67 år.