Under det, der skulle have været en almindelig stunt-sekvens i forbindelse med optagelserne af den kommende 'Gladiator'-film, endte det med at gå grueligt galt.

Flere af de ansatte på filmsettet kom slemt til skade.

Det skriver BBC.

Ifølge produktionsselskabet bag den kommende 'Gladiator'-film – som er en efterfølger til den Oscar-vindende Russell Crowe-film fra år 2000 – var ingen af skaderne livstruende.

De ansatte er 'alle i stabil tilstand og modtager fortsat behandling,' lyder det i en udtalelse.

Tidligere på ugen kunne mediet The Sun berette om, at der havde været en form for eksplosion på settet, og at seks personer var blevet kørt på hospitalet.

I udtalelsen fra produktionsselskabet Paramount Pictures oplyser en talsperson:

»Sikkerheds- og lægeholdene på stedet var i stand til at handle hurtigt, så de, der blev påvirket, straks fik den nødvendige pleje.«

Det amerikanske medie Variety oplyser, at ingen af filmens skuespillere kom til skade.

Seks andre ansatte på filmsettet skal dog have modtaget behandling for brandsår, og fire meldes fortsat at være indlagt.

'Gladiator'-efterfølgeren har endnu ikke fået et officielt navn, og det er endnu en gang instruktøren Ridley Scott, der står bag.

Filmen, der blandt andet har Paul Mescal, Denzel Washington og danske Connie Nielson på rollelisten, forventes at få premiere næste år.