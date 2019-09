I januar mistede restauranten La Maison des Bois i Frankrig en michelinstjerne. Det har ført til en længerevarende fejde, fordi restaurantens ejer er lodret uenig i stjernefratagelsen.

Fejden har nu nået det punkt, at La Maison des Bois' ejer, den franske og velkendte kok Marc Veyrat, har sagsøgt Michelin-guiden.

Det skriver det franske medie France24.

Sagen tog sin begyndelse, da Marc Veyrat tidligere på året kun blev tildelt to michelinstjerner - og ikke tre, som han tidligere havde fået.

Marc Veyrat er 69 år. Foto: GONZALO FUENTES

Årsagen var, at guidens inspektører mente, at Marc Veyrat benyttede almindelig cheddar i en cheese soufflé frem for finere oste som Reblochon, Beaufort og Tomme. Det har Marc Veyrat afvist.

»Jeg puttede saffron i, og herren, som kom, troede det var cheddar, fordi osten var gul. Er det, hvad man kalder viden om noget? Det er helt vanvittigt!« sagde Marc Veyrat til Inter Radio, skriver France24.

Marc Veyrat krævede derfor, at restauranten blev fjernet fra Michelin-guiden. Det krav afviste Michelin-guidens internationale direktør, Gwendal Poullennec, dog, fordi 'guiden er til kunderne og ikke restauranterne'.

Marc Veyrats advokat, Emmanuel Ravanas, bekræfter over for France24, at restauranten fortsat er at finde i Michelin-guiden.

Marc Veyrats restaurant fik i 2018 tildelt tre Michelin-stjerner. I år måtte han nøjes med to. Foto: JACQUES DEMARTHON

Ikke desto mindre har hele sagen påvirket Marc Veyrat på et følelsesmæssigt og professionelt plan, forklarer Emmanuel Ravanas.

»Han (Marc Veyrat, red.) kan godt modtage kritik, så længe kritikken er korrekt.«

Marc Veyrat stillede også spørgsmål ved, om Michelin-guiden overhovedet havde haft en inspektør på besøg, hvorfor han krævede detaljerede dokumentation, der kunne forklare Michelin-guidens beslutning. Det føler Marc Veyrat og advokaten dog ikke, at guiden har kunnet fremlægge.

Derudover har Marc Veyrat også udtalt, at han har været stærkt deprimeret i seks måneder og set sine ansatte græde som følge af sagen.

Og nu skal sagen så retten for at få en ende.

»Vi vill stille og roligt undersøge hans (Marc Veyrats, red.) krav og besvare dem på en rolig måde,« skriver Michelin-guiden i et skriftligt svar til AFP, ifølge France24.

Retssagen bliver taget op i Nanterre i det vestlige Frankrig den 27. november.

Marc Veyrats restaurant 'La Maison des Bois' ligger i provinsen Haute-Savoie i de franske alper.