Det er ikke altid nemt at være et kendt ansigt med mange følgere på de sociale medier.

Det har den 15-årige 'Stranger Things'-stjerne Noah Schnapp måttet sande.

Han fik nemlig hacket sin Twitter-profil i weekenden, og her blev der lagt en del upassende opslag op. Der blev blandt andet skrevet om sex og racisme, har flere internationale medier beskrevet, heriblandt Variety.

Allerede da det første upassende tweet blev lagt op, reagerede hans fans. Flere indså hurtigt, at kontoen var blevet hacket.

Et screenshot af Noah Schnapp's Twitter-profil. Foto: Twitter Vis mere Et screenshot af Noah Schnapp's Twitter-profil. Foto: Twitter

Her delte hackeren et opslag fra en anden person, hvor der var blevet skrevet:

'Jeg har lige banket Noah Schnapp og stjålet hans telefon.'

Hvorvidt der har været flere personer om at hacke kontoen, vides ikke, men i et af opslagene blev der tagget nogle andre, som måske kan være involveret.

Efter cirka 30 minutter blev mange af opslagene slettet, og Noah Schnapp lagde en story på sin Instagram-profil, hvor han forklarede, at det ikke var ham, der havde skrevet opslagene på Twitter.

Screenshot fra Noah Schnapp's Instagram-profil. Foto: Noah Schnapp / Instagram Vis mere Screenshot fra Noah Schnapp's Instagram-profil. Foto: Noah Schnapp / Instagram

Noah Schnapp har næsten en million følgere på sin Twitter-profil og omkring 12,5 millioner følgere på den populære app TikTok.

Tidligere i august lavede Noah Schnapp et interview med Variety, hvor han snakkede om det at være kendt på internettet:

»Jeg elsker at være online, for jeg føler, at du kan være dig selv, og det er så nemt at at åbne op for. Jeg elsker sociale medier, for det er bare den her skærm med alle de her mennesker,« fortalte Noah Schnapp til Variety og fortsatte:

»Du ser dem ikke, så det er nemt at åbne op og have det sjovt uden at skulle tænke på, hvad andre mener og tænker.«