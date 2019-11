Velgørenhedsshowet 'Comedy Aid', der indsamler penge til børn, skifter navn til 'Grin til Gavn – Red Barnets comedyshow'.

Det sker, efter at comedybureauet Funny Business Inc. (FBI, red.), der hidtil har stået bag showet, stopper som producent, og i stedet overtager Red Barnet selv showet, oplyser organisationen i en pressemeddelese, hvor også showets værter bliver afsløret.

Og her er der tale om komikerne Michael Schøt og Christian Fuhlendorff.

Sidstnævnte skabte overskrifter onsdag, da det kom frem, at han er begyndt i misbrugsbehandling.

Det fortalte Christian Fuhlendorff selv i onsdagens udgave af sin podcast 'Hva’ så?!', hvor han forklarede, at han altså var begyndt i behandling igen, da han endnu en gang var faldet i og havde svært ved at styre sit stofmisbrug.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Red Barnets generalsekretær, Johanne Schmidt-Nielsen, til Christian Fuhlendorffs situation som vært for et velgørenhedsshow for børn, mens han er i misbrugsbehandling.

Det har dog ikke været muligt at få en kommentar fra Johanne Schmidt-Nielsen.

I stedet har Red Barnets presseansvarlige sendt en sms til B.T.

'Vi har ikke nogen kommentarer til historien om Fuhlendorff,' lyder det i beskeden fra Red Barnet.

I stedet udtaler Johanne Schmidt-Nielsen i Red Barnets pressemeddelelse, i forbindelse med at de fremover skal stå for velgørenhedsshowet, at de overtager showet med en vis ærefrygt.

'Det er jo et stort og vigtigt show med mange år på bagen. Den arv skal vi sikre, at vi løfter bedst muligt, så det gør vi i tæt samarbejde med komikere og professionelle folk, der har erfaring med at organisere sådan et stort arrangement,' siger Johanne-Schmidt Nielsen i pressemeddelelsen.

Hos FBI er valget af Red Barnet til at videreføre showet ikke overraskende.

'Red Barnet har været vores partner gennem de sidste seks år, og derfor er de et naturligt valg til at videreføre velgørenhedsshowet,' siger FBI-direktør Peter Alan Wheatley i pressemeddelelsen.

Ændringen i showet kommer, efter at det i august blev offentliggjort, at Funny Business Inc. ikke havde betalt overskuddet fra 2018-showet til Red Barnet, og derfor skyldte dem 1,2 millioner kroner.

Dengang udtalte Peter Alan Wheatley til B.T., at virksomheden havde haft driftsmæssige udfordringer, som betød, at de ikke havde været i stand til at udbetale pengene.

I stedet blev der indgået en afdragsordning mellem FBI og Red Barnet, hvor FBI skulle betale 100.000 kroner til Red Barnet hver måned.

I en e-mail til B.T. skriver Peter Alan Wheatley, at FBI stadig afdrager til Red Barnet ifølge aftalen. Det bekræftes ligeledes af Red Barnet.

Tidligere har 'Comedy Aid', der i perioden 1993-2008 var kendt som 'Talegaver til børn', været afholdt i både Aarhus og København, mens der siden 2016 også har været afholdt show i London for de bosiddende danskere i den engelske hovedstad.

'Grin til Gavn' bliver i år kun afholdt i København den 27. december, hvor der er tre show den samme dag. Det sker kl. 12, 16 og 20 på Bremen Teater.