Den populære skuespiller og komiker Will Smith har godt gang i karrieren. Han er lige nu aktuel med actionfilmen 'Gemini Man', har tidligere på året været i vælten med 'Aladdin', og der er en ny 'Bad Boys'-film på vej.

Men ikke nok med det. Det amerikanske medie, Hollywood Reporter, hævder nu, at der en spinoff-serie på vej af den populære 90'er-serie 'Fresh Prince of Bel-Air', på dansk kendt som 'Rap fyr i L.A.',

Pilen peger på, at selveste 51-årige Will Smith vender tilbage til L.A.-bydelen Bel-Air, hvor de rige og berømte bor. For bag serien står Will Smiths nye produktionsselskab Westbrook, som også Will Smiths kone Jada Smith ejer.

Hollywood Reporter giver ikke flere informationer om den kommende serie.

Seriens skuespillere set i 2005. Fra venstre: James Avery, Daphne Maxwell Reid, Karyn Parsons, Tatyana Ali, Will Smith og Alfonso Ribeiro. Foto: Robert Galbraith Vis mere Seriens skuespillere set i 2005. Fra venstre: James Avery, Daphne Maxwell Reid, Karyn Parsons, Tatyana Ali, Will Smith og Alfonso Ribeiro. Foto: Robert Galbraith

Nyheden vil komme som en glæde for fans af 'Rap fyr i L.A, der blev lavet mellem 1990 og 1996, og som blev vist dengang og mange år efter i dansk tv. I alt var der seks sæsoner og 148 afsnit.

Serien, som blev gennembruddet for Will Smith, og som blandt andet blev skabt af den amerikanske Michael Jackson-producer Quincy Jones, handler om en ja, rap fyr i L.A., der flytter ind hos sin rige tante og onkel.

Det fører til flere sammenstød mellem den charmerende gadedreng og den fornemme, stivstikkerfamilie. Will Smith tjener fortsat godt med royalties for serien, der stadig bliver sendt lejlighedsvis verden over.

Sikkert er det, at Will Smiths 'onkel', skuespilleren James Avery, ikke vender tilbage. Han døde i 2013, 68 år gammel, som følge af hjerteproblemer.