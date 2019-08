Der er for alvor opstået splid mellem to af 'Besat af Bad Boys'-pigerne.

Heidi Frederiksen og Mariyah Samia har begge medvirket i TV3-programmet ‘Besat af Bad Boys’, og under programmet virkede det til, at de to reality-deltagere havde det fint i hinandens selskab.

Blandt andet var de på arbejde sammen som dansere på en musikfestival, hvor stemningen var i top.

Nu er der dog kommet iskold luft mellem de to ‘Besat af Bad Boys’-piger, og især Mariyah er ikke bleg for at erkende, hvad hun mener om Heidi:

»Jeg kan ikke fordrage hende. Jeg har engang snakket godt med hende. Dengang hørte jeg et grimt rygte om hende, og det fortalte jeg hende, og hun blev gal på mig. Efterfølgende begyndte Heidi at fortælle opdigtede historier om mig. Selvfølgelig helst i retninger, som var virkelig skadelige for min person. Blandt andet fortalte Heidi til en klinik, som jeg havde tid hos, at jeg ikke kunne komme, fordi jeg sad i fængsel på Kreta. Det blev jeg meget forskrækket over, for jeg har aldrig været dømt for noget som helst,« fortæller Mariyah til Realityportalen.dk.

»Jeg har ikke stævnet hende, men der var jeg nok lidt for flink af mig. Heidi har også brændt mig af til Reality Awards, hvor vi skulle følges ad. Jeg havde trukket i nogle tråde og skaffet hende en billet. Men hun brændte mig så af uden at sige noget. Så jeg synes egentlig, at jeg har været høflig, og jeg synes egentlig bare, at hun er lige så falsk i virkeligheden, som hun er på tv.«

»Heidi ved godt, hvordan jeg har det. Vi er ikke er veninder, for jeg vil ikke associeres med sådan noget. Det har jeg sagt til hende. Og de ting, jeg har nævnt, gør, at jeg synes, at hun er pisse ulækker som menneske. Jeg synes, at den mentalitet er dårlig, og at hun er et dårligt menneske. Og det har jeg det fint med at sige,« fortsætter Mariyah og tilføjer:

»Vi bliver aldrig veninder, for jeg vil ikke associeres med det der. Det kan jo godt lyde til, at vi er uvenner udfra de ting, jeg siger, og jeg kunne jo godt være ret gal i skralden over de ting, hun har gjort mod mig. For det, hun har gjort mod mig, skal man ikke gøre mod andre mennesker, selvom man gerne selv vil fremstå bedre – det gør man bare ikke ved at behandle andre dårligt. Men vi er ikke uvenner, for jeg gider ikke bruge min tid på det. Jeg tror, at Heidi frygter de her udtalelser, fordi hun gerne vil holde lav profil, men det kan hun ikke bestemme.«

Heidi: “Det passer ikke”

Da Realityportalen.dk konfronterer Heidi med Mariyahs udtalelser, bliver hun noget overrasket over det.

Ifølge Heidi er historien nemlig noget anderledes fra hendes synsvinkel:

»Det er åbenbart sådan, hun tolker det, men det er slet ikke sådan, det hænger sammen. Men fred være med det. De udsagn, hun fortæller, er faktisk decideret omvendte, idet Mariyah har udtalt sig grimt om mig og fortalt løgnagtige ting. Det er fint nok, det er en del af den her branche, at der florerer falske rygter. Jeg orker ikke drama i mit liv, da jeg fokuserer på min uddannelse og karriere. Mariyah må tydeligt se mig som en konkurrent, siden hun siger de ting, hun gør,« lyder det fra Heidi.

»Jeg vil gerne afkræfte, at jeg har udtalt mig om de ting, hun påstår. Men jeg kan bekræfte, at jeg selv har hørt rygterne om hende, og hvorvidt de er sande eller falske, kan jeg ikke bekræfte. Mariyah og jeg har aldrig været veninder, vi er kun bekendte gennem tv og eventbureauet, hvor vi begge arbejder. Vi er ikke fjender eller uvenner, men selvfølgelig har vi konkurrence iblandt os med hensyn til arbejde og karriere, men intet andet,« slår hun fast.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk