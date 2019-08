Når sjette sæson af Forsidefruer udkommer til efteråret, bliver det mere intrigant end nogensinde før.

Det fortalte Tina Lund, der tirsdag aften var mødt op til gallapremieren på Once Upon a Time… in Hollywood sammen med sin mand Allan Nielsen.

»Det bliver værre og værre. Der kommer til at ske en hel masse ting, som man ikke havde set komme. Man bliver overrasket,« fortæller hun mere eller mindre kryptisk.

Hun kan nemlig endnu ikke løfte sløret for, hvad seerne konkret har i vente, og hvor meget hun selv tager del i dramaet.

Tina Lund er hjemme i Danmark i øjeblikket, og tirsdag aften fandt hun og husbonden tid til at tage til gallapremiere i Imperial på Quentin Tarantinos Once Upon A Time... In Hollywood. Foto: Claus Bech Vis mere Tina Lund er hjemme i Danmark i øjeblikket, og tirsdag aften fandt hun og husbonden tid til at tage til gallapremiere i Imperial på Quentin Tarantinos Once Upon A Time... In Hollywood. Foto: Claus Bech

Hun understreger dog, at hun er på talefod med alle de andre kvinder - nogle mere end andre dog.

Sådan står det dog ikke til for alle, lyder det fra Janni Ree, der har Karsten Ree på armen til premieren.

»Jeg bliver uvenner med én, der har stået mig rigtig nært i længe. Det er jeg selvfølgelig ked af. Det sker jo, når man har et venskab,« siger hun og fortsætter:

»Vi taler slet ikke sammen i dag.«

Janni og Karsten Ree var tirsdag til stede under gallapremieren på Once Upon a Time... in Hollywood. Foto: Claus Bech Vis mere Janni og Karsten Ree var tirsdag til stede under gallapremieren på Once Upon a Time... in Hollywood. Foto: Claus Bech

Heller ikke hun vil gå i detaljer med hverken navn på den omtalte Forsidefrue eller baggrunden for deres konflikt. Men hun giver udtryk for, at det står skidt til.

»Dermed ikke sagt, at det ikke kan løses, men jeg er sådan en person, der kan gå rigtig langt,« siger hun og fortsætter:

»Men hvis man træder mig over tæerne rigtig mange gange, og jeg selv føler, jeg er loyal, så bliver jeg ked af det og har en grænse. Det kommer man til at se.«

Også den højgravide Jackie Navarro, der var til stede med sin kæreste Rasmus Møller, kunne bekræfte, at seerne har et festfyrværkeri af drama i vente.

Jackie Navarro og Rasmus Møller til gallapremiere i Imperial på Quentin Tarantinos Once Upon A Time... In Hollywood. Foto: Claus Bech Vis mere Jackie Navarro og Rasmus Møller til gallapremiere i Imperial på Quentin Tarantinos Once Upon A Time... In Hollywood. Foto: Claus Bech

»Der er altid intriger (i Forsidefruer, red.), men nu er der nye intriger,« siger hun.

Hun understreger dog, at hun personligt taler fint med de resterende Forsidefruer.

»Jeg er måske altid den, der altid står lidt i midten. Jeg er nok lidt mere neutral.«

Hvornår den nye sæson konkret får premiere, er endnu ikke meldt ud. Sikkert er det dog, at den nye sæson bliver med deltagelse fra de seks kvinder, der også deltog i seriens femte sæson.