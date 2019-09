Zentropa-drengene Lars von Trier og Peter Aalbæk har fejret mange store sejre sammen, og nu kan de på ny åbne champagnen.

Det er nemlig lykkedes dem at realisere deres storstilede og meget risikale projekt om at bygge en hel by i Avedøre.

Der er tale om en økolandsby, som skal bestå af 47 boliger på mellem 100 og 150 kvadratmeter, fire kæmpe drivhuse, og der skal produceres økologiske fødevarer af organisk affald fra området, skriver Finans.dk.

Desuden skal der dyrkes landbrug og opdrættes alt fra fisk til kaniner og duer. Strømmen kommer fra solenergi.

Lars von Trier og Peter Aalbæk. Den succesfulde filmduo er nu fælles om et storstilet byggeprojekt.

»Alt er endt lykkeligt, og vi har en partner,« siger Peter Aalbæk til Finans.

Han har tidligere fortalt, at han har sat hele sin formue på højkant i projektet. Den ville han have mistet, hvis det ikke var lykkedes at finde en investor, som ville køre drømmen i mål.

»Der er brugt afsindigt mange (penge, red.), men om de er unødige, det kommer an på, om projektet kommer op at stå. Hvis projektet ikke kommer op at stå, så er det en meget trist investering,« sagde han i marts til B.T.

Han fortæller til Finans.dk, at Lars von Trier også har lagt en investering i projektet, men at ingen af dem har tænkt sig at flytte ind i byen, når den er færdigbygget.