Storhertug Henri af Luxembourg har forårsaget voldsom forargelse i sit hjemland.

Det skyldes, at den 65-årige storhertug valgte af tilbringe juleferien i Biarritz i det sydvestlige Frankrig sammen med sin hustru, den 64-årige storhertuginde Maria Teresa.

Rejsen foregik, mens både Frankrig og Luxembourg var under omfattende coronalockdown, og det er altså ikke blevet velmodtaget.

Det skriver Billed-Bladet, der citerer luxembourgske medier.

Storhertug Henri, der på dette arkivfoto ses sammen med dronning Margrethe, er kommet i modvind efter sin juleferie til Frankrig. Foto: Jørgen Jessen

Kritikken lyder især, at storhertugparret er 'uansvarlige', fordi de rejste afsted i en kritisk periode uden at lytte til regeringens anbefalinger om at isolere sig så meget som muligt.

Derudover vækker det opsigt, at storhertug Henri juleaften skrev under på et dokument med nye og skærpede restriktioner for Luxembourgs borgere.

Umiddelbart tyder det dog ikke på, at storhertugparret har synderligt dårligt samvittighed omkring deres rejse.

I hvert fald har det luxembourgske hof forsvaret storhertugparrets rejse med, at den var fuldt lovlig, og at parret fulgte alle myndighedernes anvisninger.

Storhertug Henri med sin hustru, Maria Teresa. Foto: Jørgen Jessen

Også Luxembourgs premierminister, Xavier Bettel, har udtalt, at han ikke ser noget problem i storhertugens juleferie med hustruen.

Han udtaler blandt andet, at storhertugen fulgte anvisningerne, og at han opretholdt den tætte kontakt med regeringen undervejs.

Denne udtalelse har dog også vakt kritik.