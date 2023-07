Den nye blockbusterfilm ‘Oppenheimer’ er få dage efter sin verdenspremiere kommet i strid modvind blandt hinduer.

I et åbent brev til instruktøren, Christopher Nolan, kaldes filmen for et ‘foruroligende angreb på hinduisme’. Det skriver CNN.

Det er Uday Mahukar, der er informationskommisær udpeget af den indiske regeringen, der på Twitter anklager filmen for at være ‘del af en større sammensværgelse af antihinduistiske styrker’.

Filmen handler om opfinderen af atombomben, amerikaneren Robert Oppenheimer. Men det er hverken historien om ham eller om det ultimative masseødelæggelsesvåben, der har bragt sindene i kog i Indien.

Det er en sætning fra hinduisternes hellige skrift, som har bragt Cillian Murphy og især filmens instruktør Christopher Nolan i modvind. Foto: Henry Nicholls/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Det er en sætning fra hinduisternes hellige skrift, som har bragt Cillian Murphy og især filmens instruktør Christopher Nolan i modvind. Foto: Henry Nicholls/AFP/Ritzau Scanpix

Det er derimod en specifik scene, hvor Robert Oppenheimer, spillet af skuespilleren Cillian Murphy, har sex med sin kæreste, Jean Tatlock, spillet af Florence Pugh.

I den omtalte scene beder Florence Pugh under akten sin medspiller om at læse højt af Bhagavad Gita – en af de helligste skrifter for hinduister.

‘Jeg er blevet døden, der ødelægger verdener,’ læser han, mens de har sex.

På Twitter kalder Uday Mahurkar,scenen for ‘et direkte angreb på en milliard tolerante hinduers religiøse overbevisning’ og sammenligner det med at ‘føre en krig mod det hinduistiske samfund’.

På vegne af alverdens hinduister kræver han filmen boykottet – som minimum vil han have scenen klippet ud.

Den kradse modtagelse fra informationskommisæren har dog tilsyneladende ikke påvirket indernes lyst til at gå i biografen.

På premiereweekenden solgte ‘Oppenheimer’ billetter for mere end tre millioner dollar alene i Indien, skriver CNN.

Det er et faktum, at Oppenheimer var optaget af hinduismen og lærte sig selv at læse sanskrit, for at kunne læse de hellige skrifter.

Robert Oppenheimer, var blandt andet kendt for at være optaget af hinduismen og havde lært sig sanskrit for at kunne læse teksterne. Foto: John Rooney/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Robert Oppenheimer, var blandt andet kendt for at være optaget af hinduismen og havde lært sig sanskrit for at kunne læse teksterne. Foto: John Rooney/AP/Ritzau Scanpix

I et interview to årtier efter den første amerikanske testeksplosion af en atombombe den 16. juli 1945 sagde han:

»Vi vidste, at verden aldrig ville blive den samme. Nogle få mennesker lo, nogle få græd, de fleste var stille,« hvorefter han tilføjede sætningen fra Bhagavad Gita: ‘Jeg var blevet døden, der ødelægger verdener.’

Sætningen bliver brugt mange gange i filmen – ikke kun i den omtalte sexscene.