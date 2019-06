Både Kathrine og Michael har hver især taget en stor beslutning omkring deres liv.

Da ‘Gift ved første blik’ rullede over skærmen på DR1, var Kathrine fra Silkeborg og Michael fra Aarhus et af de par, der blev smedet sammen.

I programmet sagde parret ja til at blive gift, og siden er det kun gået én vej for dem, og det er fremad.

Tidligere i år besluttede de sig for at lede efter en fælles lejlighed sammen i Aarhus, og da parret den 29. maj kunne fejre etårsdag som ægtefolk, besluttede de sig få at få et fælles efternavn; Kelså Harders.

Nu er der dog sket nye store ændringer i parrets liv. På karriere-fronten har både Kathrine og Michael nemlig tager hver deres store beslutning:

'Michael har fået nyt arbejde! Han skal stadig arbejde med kommunikation, men skifter til Filmby Aarhus, som er centrum for film-og medieproduktion i Jylland. Derudover har Kathrine sagt sit job op og er på udkig efter et lærerjob i Aarhus,' afslører parret på deres blog.

Den eneste ulempe ved de to store ændringer i parrets liv er, at det er kommet i karambolage med deres ferieplanlægning:

'Vi er ved at planlægge sommerferie, og det må siges at være last minute,' forklarer Kathrine og fortsætter:

'Vi gør det så sent, da det har været lidt kaotisk i forhold til jobsituationen, hvor Michael jo har fået nyt arbejde, og jeg er på udkig, så derfor ved vi ikke, om vi kan rejse i august eller ej. Men vi ved, det skal være Asien, og de lande, vi gerne vil til i år, er Vietnam, Cambodia, Indonesien (Bali) og Thailand, hvis vi kan nå det,' forklarer Kathrine.

Se et billede fra parrets etårs bryllupsdag herunder:

Vis dette opslag på Instagram Sidste weekend var vi på Hotel Vejlefjord for at fejre vores 1-årsdag, det var så lækkert! Læs mere om vores weekend på bloggen Link i bio #vejlefjord #1år #kærlighed #spa Et opslag delt af Kathrine Kelså Harders (@kathrine_gvfb) den 6. Jun, 2019 kl. 11.08 PDT

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk