Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Jamie Spears skal møde i retten i Los Angeles – og han skal medbringe alle de dokumenter, som Britney Spears' juridiske hold har påkrævet i forhold til hans angivelige overvågning af sin popstjernedatter.

Det har dommer Brenda Penny nu slået fast, skriver flere internationale medier, herunder Variety.

»Regnskabets time er kommet for Jamie Spears,« lød det fra Britney Spears' advokat Matthew Rosengart efter afgørelsen.

»I dag var en god dag i retten for Britney, og det var en rigtig god dag for retfærdigheden.«

Jamie Spears har nu 30 dage til at få fastsat en dag, hvor han skal møde op i Højesteretten i Los Angeles.

Dermed eftergiver dommeren Britney Spears' ønske om at få undersøgt hendes beskyldninger om, at faren hyrede et sikkerhedsfirma til at overvåge hendes telefon og aflytte hendes soveværelse, mens hun var under hans formynderskab i 13 år.

Dommer Brenda Penny gav samtidig ikke Jamie Spears lov til at få fingrene i dokumenter fra Britney Spears' juridiske hold.

Beslutningen blev taget under en høring i Højesteretten i Los Angeles onsdag, hvor Britney Spears var repræsenteret af sin advokat Matthew Rosengart, og Jamie Spears af sin advokat Alex Weingarten.

Retsmøderne, der endte med at få ophævet formynderskabet, og hvor Britney Spears udtalte sig for første gang, fandt sted som videomøder. Denne tegning viser dommer Brenda Penny og de andre deltagende. Foto: MONA EDWARDS Vis mere Retsmøderne, der endte med at få ophævet formynderskabet, og hvor Britney Spears udtalte sig for første gang, fandt sted som videomøder. Denne tegning viser dommer Brenda Penny og de andre deltagende. Foto: MONA EDWARDS

Det blev dermed en juridisk sejr til Britney Spears, der har forsøgt at retsforfølge faren, siden han blev fjernet som hendes formynder i september sidste år.

Formynderskabet, der gav Jamie Spears værgestatus over Britney Spears og herunder også hendes økonomi, varede i 13 år og blev helt ophævet i november.

Den 27. juli skal parterne mødes i retten igen, og op til den høring er det endnu ikke fastlagt, om Jamie Spears ligeledes kan kræve, at hans datter møder op i retten.

Det har Matthew Rosengart dog modsat sig med argumentet om, at Britney Spears er et »offer«, der ville blive »retraumatiseret« af et sådan krav.

Desuden afviste han Alex Weingartens argumenter om, at Britney Spears skulle have mere at tilføje, som Jamie Spears ikke allerede ved, samt påstod at det var på et amoralsk grundlag, de ville tvinge Britney Spears i retten.

The New York Times har tidligere afdækket, hvordan Britney Spears angiveligt skulle være blevet overvåget under sit formynderskab.

Mediet havde talt med en tidligere ansat i det sikkerhedsfirma, som Jamie Spears skulle have hyret til at overvåge datteren, både ved at aflytte hendes soveværelse og ved at overvåge hendes telefon.

Beskyldninger, som Britney Spears' management afviste, og som Jamie Spears sidste måned ligeledes afviste at have kendskab til i en edsvoren erklæring.