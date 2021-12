'Free Fallin', 'I Won't Back Down' og 'Runnin' Down A Dream'.

De store hits er mange, når det handler om rockstjernen Tom Petty.

Men selv om den ikoniske amerikaner har været død i mere end fire år, så har hans imponerende bagkatalog nu skaffet ham en doktorgrad i musik.

Den æres-Ph.d. har en enstemmig bestyrelse på Florida Universitet tildelt ham, skriver lokalavisen Portland Press Herald.

Tom Petty har dog aldrig gået på sin hjemstavns universitet, men passede de grønne områder på skolen i en periode, mens han prøvede at slå igennem med sin musik.

Det må man sige, han gjorde siden, for gennem sin mangeårige karriere har Tom Petty solgt mere end 80 millioner albums på verdensplan.

Han startede sin musikalske karriere i 1970 som frontfigur for countryrockbandet Mudcrutch.

Efter bandets opløsning i 1975 startede han og to af medlemmerne et nyt band, der fik navnet Tom Petty and the Heartbreakers, og det var her, Tom Petty for alvor steg til tops.

Tom Petty optrådte med sit band The Heartbreakers til Super Bowl-finalen i 2008. Foto: JEFF HAYNES Vis mere Tom Petty optrådte med sit band The Heartbreakers til Super Bowl-finalen i 2008. Foto: JEFF HAYNES

Derudover har han også haft stor succes som soloartist.

Ikke mindst var han også med i slut80'er-supergruppen The Traveling Wilburys, der også talte medlemmer som Bob Dylan og George Harrison.

Tom Petty gik bort i 2017 som 66-årig på grund af en utilsigtet overdosis som følge af en uheldig blanding af forskellige stoffer og medicin.

Han efterlod sig døtrene Adria og Annakim, samt konen Dana York, som han blev gift med i 2001 efter forholdet til børnenes mor Jane Benyo.