Poul Nielsen fra Mandø fik lidt af et afbræk fra den daglige trummerum, da han i 1982 på sin gård blev anråbt af en noget forpustet herre med en helt speciel forespørgsel:

»Kan du tage din traktor og hjælpe regentparret? De er kørt fast på stranden.«

Det ville Poul naturligvis gerne, og det blev starten på en begivenhedsrig dag, som her 37 år senere stadig vækker opsigt og mystik.

Pouls søn står nemlig frem i B.T.s podcast 'Helt væk med Hemmingsen' med et sælsomt brev, som giver dybe panderynker hos kongehuseksperter. Hør podcasten lige her:

Mens Poul Nielsen kæmpede med at trække regentparrets luksusbil fri med sin traktor, benyttede de ventetiden til at strække de royale ben, hvilket førte dem og en gravhund hen til Pouls gård, fortæller hans søn, Preben, i 'Helt væk med Hemmingsen'.

»Der skete så det, at gravhunden løb ind i hønsehuset og dræbte en høne. Prins Henrik var meget undskyldende og stak efterfølgende min far 100 kroner og bad om lov til at tage hønen med hjem,« husker Preben.

»Min far svarede, at han skulle da endelig tage flere, når han ville betale 100 kroner,« siger han.

Dronning Margrethe og prins Henrik endte med at spise aftensmad på den lokale kro, inden de kørte videre på deres rejse. Men et stykke tid efter det tilfældige besøg kom det mystiske brev så ind ad dørsprækken.

Brevet var fra den kongelige hofmarskal, Hans Sølvhøj, skrevet på vegne af regentparret. Og med både undskyldninger og humor var det et brev, som virkelig var værd at gemme som et kært minde. Hofmarskallen skrev blandt andet:

'Samtidig beklager kongeparret, at deres hund desværre kom til at bide en af Deres høns ihjel, men skal hermed udtrykke glæde over det dejlige måltid, dette medførte. Hønen var af en kvalitet, som ikke findes i København.'

Anders Hemmingsen lagde 1. april brevet på sin kendte Instagram-profil, og her mente mange mennesker straks, at der måtte være tale om en aprilsnar. Brevet kunne umuligt være ægte, for hofmarskallen havde tilsyneladende lavet nogle meget opsigtsvækkende fejl, mente følgerne.

Han havde blandt andet skrevet 'Kongelig Højhed' i stedet for 'majestæt' om dronningen og skrevet 'kongeparret' i stedet for 'regentparret'. Begge er fejl, som en hofmarskal ikke burde kunne lave.

Underskriften matcher

Men to af Danmarks førende kongehuseksperter er parate til at kalde brevet ægte, selv om de ikke lægger skjul på, at det er meget forvirrende.

»Jeg fæster mig ved underskriften. Jeg har sammenlignet med tidligere breve, som han har sendt mig, og med det forbehold, at det kan være en scannet kopi, så er det en ægte underskrift,« siger eksperten Søren Jakobsen i podcasten.

»En hofmarskal, der roder sådan rundt, det er mærkeligt. Men det er fra en tid uden store sekretariater og pressechefer, så han har selv skullet skrive alt. Det kan godt være en svipser. Og i øvrigt så tror jeg på den søde familie fra Mandø,« siger eksperten Trine Larsen i 'Helt væk med Hemmingsen'.

B.T. har bedt kongehuset om at vurdere brevets ægthed. De var ved deadline endnu ikke klar til at give et endeligt svar.