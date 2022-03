Freja Kirks forårsturné 'The Living Room Tour' skulle løbe af stablen 31. marts. Men det bliver altså ikke til noget.

Det afslører sangeren i et opslag på sin Instagramprofil.

Af opslaget fremgår det, at aflysningerne sker som følge af en åbenbaring, hun har fået efter sit bryllup i Italien i september sidste år.

'Derfor er jeg gået tilbage i studiet på fuld tid og er begyndt på noget sindssygt spændende, som jeg ikke kan vente med at vise jer – men som I ved, tager gode ting tid og jeg vil kun vise jer der bedste.,« skriver Freja Kirk, der meddeler, at hun forventer at »vende stærkt tilbage« til efteråret med alt, der lige nu pønses på.

Sangeren forklarer desuden, at der allerede nu arbejdes på at finde nye datoer til de tre planlagte koncerter på forårsturneen.

'Indtil da glæder jeg mig til at se jer til en kæmpe festivalsommer,' skriver Freja Kirk.

De tre koncerter skulle have været afviklet i marts og april i henholdsvis København, Aarhus og Grenaa.

Hun og kæresten gennem en lang årrække, den dansk-amerikanske skuespillerinde og model Sus Wilkins, blev gift ved et overdådigt firedages bryllup i Toscana.