Post Malone er blevet far til en lille pige.

Det afslørede rapperen, hvis rigtige navn er Austin Richard Post, mandag, da han gæstede Howard Stens radioprogram, ifølge TMZ.

Den lille ny skulle være kommet til verden sidste måned i Los Angeles.

Men de glædelige nyheder stopper ikke her. Post Malone kunne nemlig ligeledes afsløre, at han har været på knæ for sin kæreste, der indtil videre har holdt sig ude af mediernes søgelys.

Da graviditeten blev bekræftet i starten af maj, var det en ellevild Post Malone, der udtalte sig til TMZ.

»Jeg glæder mig til det næste kapitel i mit liv. Jeg er gladere, end jeg nogensinde har været. Det er tid til at tage mig af min krop, min familie og mine venner. Jeg vil sprede så meget kærlighed som muligt hver dag,« lød det dengang.

Datteren, hvis navn endnu ikke er offentligt kendt, er rapperens første barn.

Den nybagte mor er der da heller ikke meget information om. Parret har formået at holde deres forhold så privat, at det ikke engang vides, hvor længe de har dannet par.