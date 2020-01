Tv-værten Janni Pedersen kan ikke klage over modgang i tilværelsen netop nu.

Hun har netop afsløret, at hun det næste år skal indtage den attraktive rolle som vært i 'Go' Morgen Danmark', og samarbejdet med gemalen om krimien 'Vinterland' er gået hen og blevet en vaskeægte kæmpesucces.

Romanen har solgt i titusindvis af eksemplarer, og nu er den også prisvinder. 'Vinterland' er netop blevet kåret som årets debutkrimi af Det Danske Kriminalakademi.

Det har naturligvis vakt stor glæde hos forfatterparret:

»Vi er simpelthen så stolte over at modtage Krimiakademiets debutantpris for ’Vinterland’. Det har været en fest at opleve, hvordan vores roman er blevet modtaget, og en sand fornøjelse at rejse rundt i landet og møde læsere, boghandlere og krimientusiaster,« siger de i en pressemeddelelse fra deres forlag, Politikens Forlag.

»At vi nu får denne fornemme anerkendelse giver os endnu mere energi i forhold til at få gjort vores toer, ’Satans sommer’, der udkommer i begyndelsen af maj, færdig,« siger de i pressemeddelelsen.

Ægteparret tager deres forfatterskab så seriøst, at Kim Faber nu har sagt sit job som journalist på Politiken op for at blive fuldtidsforfatter. Det bekræfter konen på Twitter.

'Ret stort, når vi har kastet os ud i krimigenren, og mand er fratrådt som journalist efter omkring 25 år på Politiken for at blive fuldtidsforfatter, at modtage denne pris', skriver en glad Janni Pedersen.