Han er kendt for sit buskede skæg og 'fluffy' hår.

Men Hollywood-stjernen Seth Rogens ikoniske look er fortid – for nu.

Det eneste, der er tilbage af komikerens ellers velkendte ansigtshår, er skægstubbe. Det offentliggjorde han på sin Instagram onsdag.

Og i bedste Rogen-stil blev opslaget krydret med lidt humor.

'Nyt hår, samme ulmende look,' skriver den 39-årige stjerne til billedet af sin store forvandling.

Seth Rogens selfie er i den grad blevet taget godt imod. På kun ét døgn har billedet nemlig fået næsten én million likes og en masse kommenterer fra folk, der viser deres begejstring for hans nye look.

Stjernens selfie skiller sig da også ud i hans Instagram-feed.

Normalt kan hans ni millioner følgere nemlig følge med i, hvordan han på det seneste er gået keramikkens vej.

Gennem årene har Rogen deltaget i nogle af Hollywoods mest succesrige komedier, blandt andet filmene 'Superbad' og 'Knocked Up' fra 2007. Om hans nye look kan have noget med en ny filmrolle at gøre, må tiden vise.