Når 'Vild med dans' om et lille øjeblik vender tilbage til skærmen, bliver det med en stor ændring.

Dommerpanelet kommer nemlig til at se noget anderledes ud end det plejer, forklarer TV 2 i en pressemeddelelse.

I stedet for at have fire karismatiske fagpersoner til at bedømme de mange dansende par, vil der fremover sidde fem.

Britt Bendixen, der i sidste sæson ikke var med på grund af en hjerteoperation, vender nemlig tilbage, men det betyder ikke, at Marianne Eihilt, der passede Britt Bendixens plads, bliver smidt på porten.

Også hun er tilbage i programmet, når det får premiere 2. oktober.

Foruden de to garvede kvinder vil dommerpanelet således bestå af Anne Laxholm, Nikolaj Hübbe og Jens Werner.

»Var det ikke Mae West, der sagde: 'For meget af det gode kan være vidunderligt'? Det er 'Vild med dans' i forvejen et levende bevis på, så det faktum, at Britt Bendixen er tilbage i topform, er fantastisk og behøver ikke at betyde, at vi så skal sende nogen hjem.«

»Tværtimod er det helt i programmets ånd, at vi straks dækker op til én mere – selvfølgelig med afstand – så dommerbordets personligheder, der jo alle har været en del af 'Vild med dans'-familien i årevis, kan samles én gang for alle,« siger underholdningsredaktør Thomas Richardt Strøbech om beslutningen.

Dommerpanelets opgave bliver som vanligt at give ris og ros til de mange dansere samt afgive point på en skala fra et til 10.

I den 17. sæson vil der blot være flere point at komme efter i det samlede hele.

»I år får vi flere stemmer at høre i konkurrencen som helhed, uden det går ud over hverken tempo eller humør. Dommerne bedømmer alle danse med karakterer, så ligesom i en ægte dansekonkurrence vil der nu være flere øjne til at bedømme den enkelte dans.«

»Det kan tilføre konkurrencen et ekstra lag uforudsigelighed og spænding, og de professionelle dansere har også alle reageret meget begejstrede på nyheden om et ekstra pointskilt i mixet,«siger Thomas Richardt Strøbech.