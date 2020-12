Sara Bro bliver ny vært på ’Monopolet’ på P4. Den hidtidige vært, Mads Steffensen, stopper helt som DR-vært.

Det oplyser DR i en pressemeddelelse.

Fra og med 9. januar tager Sara Bro over, og hun skal fremover styre 'Monopolet' hver lørdag formiddag på P4.

Programmet skifter i den anledning navn til ’Sara & Monopolet’.

Mads Steffensen har siden 2003 været vært på det meget populære program.

Programmet fortsætter på trods af, at den 50-årige vært takker af hos Danmarks Radio fra årsskiftet

»Jeg vil gerne takke Mads for de mange år, hvor han har været lytternes og seernes lune selskab, og jeg ønsker ham alt muligt held og lykke,« siger DR’s radiochef Anette Kokholm.

Selv siger Mads Steffensen om sine år i DR og fremtiden:

»Jeg er meget stolt over min tid på DR. Jeg har været med til at skabe et kæmpe radioprogram med ’Mads & Monopolet’, hvor så mange danskere har lyttet med hver lørdag. Jeg har været vært på næsten 170 udgaver af ’Kender Du Typen?’ og masser af fredagsunderholdning og store shows.«

» Nu skaber jeg et andet arbejdsliv, og jeg glæder mig til det nye, jeg skal i gang med. Tak til alle, fordi I så og lyttede med. Og tak til DR, som altid vil være noget særligt for mig.«

Mads Steffensen tager sin dilemmaer, som de er kendt i 'Monopolet' med sig videre i et nyt format på podcasttjenesten Podimo.

Det oplyser Podimo i en pressemeddelelse.

»Det seneste år har uden sammenligning været anderledes, og det har også givet tid til refleksion over, hvordan jeg vil bruge min tid.«

»Her ved årets udgang har jeg derfor valgt at stoppe i DR,« siger Mads Steffensen i pressemeddelelsen.