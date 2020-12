Efter 25 år først som nyheds- og siden vejrvært har Per Christiansen mandag aften haft sin sidste arbejdsdag på TV 2.

Den 68-årige journalist, der til daglig bor i Aalborg med sin kone, vælger nu at gå på pension, og det er noget, han har set frem til, fortæller han, da B.T. fanger ham over telefon på vej hjem:

Hvordan var det at gå ud af døren for sidste gang?

»Det var en lettelse. Det var en lettelse at få et nyt liv uden vagtplaner. Jeg har hængt i vagtplaner på TV 2 i 25 år, hvor man dårligt ved, hvad man laver den næste måned og ikke har kunne deltage i noget. Nu glæder jeg mig til at kunne sige ja til fødselsdage og alt muligt andet og styre min egen tid.«

Per Christiansen var, inden han skiftede til vejret, nyhedsoplæser på TV 2. Foto: SØREN BIDSTRUP

Blev der holdt en særlig afslutning for dig?

»Nej, for der er jo corona. Og for at være ærlig så har det passet mig fint. Jeg elsker at holde tale, skrive sange og lave fis og ballade for alle andre, men jeg hader selv at være midtpunkt, derfor var det fint mere eller mindre at kunne liste ud af døren.«

Du var først nyhedsvært i 18 år, og de sidste syv var du vejrvært. Hvordan var det at skifte dengang?

»Det var fint. Jeg kan godt lide at arbejde alene, og når man laver landsdækkende nyheder, er der jo mange chefer, der blander sig. Som vejrmand er der ikke nogen, der har blandet sig, og det har passet mit gemyt rigtig godt.«

Hvad skal du så nu?

»Foreløbig skal jeg geare ned. Jeg bor i Aalborg og har arbejdet i Odense, så jeg kender min motorvej, og det har hængt mig ud af halsen de sidste år. Som de fleste journalister har jeg ikke rigtig en hobby, så det skal jeg til at finde ud af nu og nyde, at jeg kan gå til foredrag, undervisning og alle mulige arrangementer, som jeg ikke har kunnet gå til tidligere. Jeg føler mig stadig frisk, det er kun når jeg kigger mig i spejlet, at jeg kan føle mig gammel,« slutter han med et grin.