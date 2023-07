Nu er det endegyldigt slut med Mette Frederiksens flirt med NATO-jobbet.

I hvert fald for en tid.

Den nuværende generalsekretær for NATO, Jens Stoltenberg, bekræfter nemlig, at han fortsætter på posten et år endnu.

Det skriver han selv på Twitter.

Honoured by #NATO Allies' decision to extend my term as Secretary General until 1 October 2024. The transatlantic bond between Europe & North America has ensured our freedom & security for nearly 75 years, and in a more dangerous world, our Alliance is more important than ever. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 4, 2023

Stoltenberg skriver, at det er en stor ære for ham at fortsætte som generalsekretær.

»Jeg er beæret over beslutningen, som de NATO-allierede lande har taget om at forlænge min periode som generalsekretær, skriver han både på Twitter og i en pressemeddelelse på NATOs hjemmeside tirsdag formiddag.

Jens Stoltenberg har ellers til det sidste fastholdt, at han vender hjem til Norge om tre måneder, når hans embedsperiode ophører.

VG citerede ham så sent som i sidste uge for at sige, at han havde gjort sin position klar.

»Jeg har ikke mere at tilføje. Jeg søger ikke forlængelse, som er det, jeg har sagt flere gange før.«

Nu er han tilsyneladende kommet på andre tanker.

Alliancen har i hvert fald besluttet at beholde en erfaren leder på et tidspunkt, hvor krigen raser i Ukraine fremfor at finde en afløser midt under en krise.

Stoltenberg, som er tidligere statsminister i Norge, har været generalsekretær i den vestlige alliance siden 2014, og han er allerede blevet forlænget flere gange.

Det fremgår af meddelelsen fra Stoltenberg, at han fortsætter til 1. oktober 2024.

Den danske statsminister Mette Frederiksen var en af de kandidater, der blev nævnt som en mulig afløser for Stoltenberg.