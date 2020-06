'En meget stolt far!'

Sådan indleder den populære tv-journalist Peter Ingemann et opslag på Instagram, hvor han ønsker sin ældste datter Caroline tillykke med studenterhuen.

'Tillykke til min smukke, dejlige og dygtige datter. Du har gjort det så flot - fagligt og socialt i dine tre år på gymnasiet,' fortsætter han teksten under billedet af en meget glad og stolt far og den 20-årige datter Caroline.

Og netop balancen mellem den flotte boglige præstation og det sociale lægger den 47-årige far og tv-mand stor vægt på. Han kommer nemlig også med et godt råd til datteren og de andre nyudklækkede studenter, der i disse dage lufter huen.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Peter Ingemann (@ingemannpeter) den 23. Jun, 2020 kl. 9.09 PDT

Han understreger, at livet er andet end gode karakterer, og at det hele ikke må blive lektier og eksaminer.

'Et råd til dig, min kære datter (og til alle andre der kan bruge det). Husk, at hvis du vil tage livet ALVORLIGT - så skal man netop IKKE tage det alt for alvorligt.'

Peter Ingemann har tidligere været aktiv i kampen mod unges præstationsangst og rådet de unge til at stå af 12-tals-ræset.

For et par år siden deltog han i den anledning i foreningen Skole og Forældres kampagne #VisDitEksamensbevis, som netop gik ud på at tage noget af presset fra de unges skuldre.

Peter Ingemann med sin førstfødte datter. Foto: Privat/Gyldendals forlag Vis mere Peter Ingemann med sin førstfødte datter. Foto: Privat/Gyldendals forlag

Dengang sagde Peter Ingemann til B.T.:

»Mine døtre er ikke hoppet af karakterræset, men det er også svært, når det er det eneste, alle snakker om i skolen. Men jeg prøver at fortælle dem, at livet ikke kun er 12-taller. Nogle gange skal man ryge en Cecil og drikke en bajer, bare fordi.«

Om sin egen gymnasietid sagde han:

»Ærligt talt, så var jeg for doven og fuld halvdelen af gymnasietiden. Men jeg er stolt over mit eksamensbevis, for jeg har turde begå fejl både dengang og i dag. Og jeg tror på, at det er det, der har fået mig derhen, hvor jeg er i dag. Man opfinder ikke det nye Lego- eller Mærsk-imperium ved at være bange for at begå fejl,« siger Peter Ingemann, der forlod gymnasiet i 1993 med et snit på 8,2 på den gamle skala.