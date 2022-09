Lyt til artiklen

Indiana Jones – verdens mest berømt arkæolog – vender tilbage.

Harrison Ford afslørede lørdag, at hans alter ego snart er at finde i en femte – endnu ikke navngivet – Indiana Jones-film.

Det skriver flere amerikanske medier – blandt dem CNN og People.

Teaseren til den nye film blev vist ved et arrangement ved Disney 23 Expo i Californien lørdag.

Her blev Harrison Ford tydeligt overvældet af følelser, da han talte om filmen.

»Tak for at gøre disse film til sådan en utrolig oplevelse for os alle. Jeg er meget stolt over at kunne sige, at den her er fantastisk.«

Han pegede på sin kvindelige medspiller, Phoebe Waller-Bridge, og sagde, at 'det her er en af grundene.'

»Indiana Jones film er om fantasi og mysterier, men de handler også om hjerte. Vi har en virkelig god historie at fortælle, såvel som en film, der vil sparke røv.«

Han antydede også, at dette ville blive hans sidste Indiana Jones-film.

Den nye Indiana Jones-film får premiere i 2023, og set med danske øjne bliver den speciel af en anden grund:

Vores egen Mads Mikkelsen er nemlig også på rollelisten.