At Jes Dorph-Petersens fyring har været et hårdt slag for mange andre end blot manden selv, er svært at komme udenom.

Tv-værten har oplevet en stor opbakning de seneste dage fra såvel kolleger som politikere og almindelige borgere efter fyringen, der har sin rod i to anonyme anklager fra en advokatundersøgelse om sexisme hos TV 2.

At opbakningen er stor, tydeliggøres endnu mere, når man på Facebook kan finde en støttegruppe for den 61-årige og hans tidligere kollega Jens Gaardbo, der ligeledes er blevet afskediget som følge af interne undersøgelser på arbejdspladsen.

Gruppen, der går under navnet 'For alle os der støtter Jes Dorph og Jens Gaardbo', har i skrivende stund mere end 15.000 medlemmer. Og den vokser hastigt.

I gruppen er der selvsagt en masse opslag fra folk, der mener, at de to – og især Jes Dorph-Petersen – er blevet uretfærdigt behandlet.

Der er blandt andre opslag om de to interviews i henholdsvis 'Aftenshowet' og 'Go' aften live', hvor først tv-vært Mette Bluhme Rieck bliver voldsomt kritiseret for sin håndtering af interviewet af Jes Dorph-Petersen, mens Abdel Aziz Mahmoud nærmest hyldes for at gå hårdt til TV 2s indholdschef, Lotte Lindegaard.

Og netop Lotte Lindegaard er der startet en underskriftsindsamling om inde i gruppen.

Formålet med den er, at hun skal have sparket, ligesom Jes Dorph-Petersen fik det:

»At kvinder sidder på en chefstilling, er der plads til i vores samfund. Men der er ikke plads til, at denne plads bliver varetaget af en person, som er med til at ødelægge ansattes liv. Hendes mål har været, at der skulle rulle nogle hoveder på baggrund af den viden, som var blevet offentliggjort om sexisme inden for medieverdenen,« lyder det om underskriftsindsamlingen, der har samlet mere end 2.000 underskrifter sammen i skrivende stund.

Tidligere har Lotte Lindegaard i en artikel hos Politiken afvist, at TV 2 er gået efter at 'få rullet nogle hoveder' blot for at vise handlekraft:

»Det er meget stærke anklager, at TV 2 skulle gå efter personen, og det kan jeg på det kraftigste afvise. TV 2 har – netop for at undgå tolkninger – engageret et erfarent og velrenommeret advokatfirma i arbejdet med MeToo-henvendelser.«

Jes Dorph-Petersen har bestemt bidt mærke i den overvældende opmærksomhed.

Han er selv medlem og har i et opslag i gruppen takket for den massive støtte, mens han samtidig opfordrer til en sober tone i debatten:

»Kære alle. Tak for støtten – også i denne tråd. Og selvom jeg af indlysende grunde er inhabil, så opfordrer jeg alligevel til en god og ordentlig tone.«

»Jeg er stor tilhænger af en direkte og fri debat, hvor meninger mødes. Men vi skal alle tale og skrive respektfuldt om hinanden – og til hinanden. Hav en god fredag og weekend.«