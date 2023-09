De stod første gang frem som et par for fire år siden.

Siden har de været meget private om deres romance – men nu har Alexandra Grant kastet et sjældent lys over sit forhold til skuespilleren Keanu Reeves.

Det gør den 50-årige visuelle kunster i et interview med People, som har mødt hende til Arts Icon Awards i Los Angeles.

Der mødte hun op uden den 59-årige 'The Matrix'-kæreste ved sin side.

De to stod frem som par tilbage i 2019. Foto: Allison Dinner/EPA/Ritzau Scanpix

Hun blev derfor spurgt ind til, om hun synes, det er nemmere eller sværere at håndtere at være på røde løbere alene:

»Den gode ved at blive forelsket som voksen er, at jeg havde opbygget min egen karriere på det tidspunkt, hvor mit forhold begyndte,« forklarer hun og tilføjer:

»Jeg føler mig meget selvsikker i mit forhold på den røde løber. Jeg føler mig selvsikker på den alene. Det er gensidigt afhængigt og uafhængigt på de bedste måder.«

Alexandra Grant og Keanu Reeves stod frem som par tilbage i 2019, efter de i år forinden havde været bekendte og venner.

Alexandra Grant arbejder som visuel kunstner, mens Keanu Reeves er skuespiller. Foto: Christian Monterrosa/EPA/Ritzau Scanpix

Under prisuddelingen i Los Angeles, hvor Grant blev hædret for sit arbejde, forklarede hun også, hvordan hun og skuespilleren er gode til at inspirere hinanden, når de er kørt fast i deres kreative arbejde.

»Det, jeg elsker ved Keanu og vores interaktion, er, at vi skubber hinanden til at bygge nye veje. Det er inspirerende at se den andens problemløsning, som: 'Nå, okay, det her er en blindgyde. Hvordan prøver jeg det her i stedet?' Han er sådan en inspiration for mig. Han er så kreativ, han er så venlig. Han arbejder så hårdt,« siger hun til People.

Tidligere på året satte den canadiske 'John Wick'-stjerne til samme medie også et par ord på forholdet til Alexandra Grant.

Da han blev spurgt om, hvornår han sidst følte et øjebliks lykke, svarede han:

»For et par dage siden med 'my honey' ('min skat', red.). Vi lå i sengen. Vi var forbundet. Vi smilede og grinede og fnisede. Vi havde det fantastisk. Det var bare virkelig dejligt at være sammen.«