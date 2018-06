Den berømte skuespillerinde Heather Locklear blev ifølge flere amerikanske medier anholdt søndag i Californien. Hun er sigtet for at have gået til angreb på en politibetjent og ambulancepersonale.

Anholdelsen fandt sted søndag aften, lokal tid, i Ventura County. Her skal Locklear angiveligt i en 'voldsom beruselse' have slået en politibetjent, der forsøgte at skille hende fra familien, efterfølgende skal stjernen have sparket en ambulanceredder, der forsøgte at få stjernen op på en båre.

Medier som People, USA Today, Variety m.fl. har beskrevet episoden.

Efter anholdelsen blev Heather Locklear, som havde stor succes i serier som 'Dollars', 'Melrose Place' og 'Spin City', først kørt på hospitalet og efterfølgende i fængsel, hvor hun skal sidde indtil tirsdag, hvor en retshøring om hendes løsladselse er sat til at løbe af stablen.

I politiets sag om Heather Locklear står der ifølge USA Today blandt andet:

'Visse voldelige og alvorlige lovovertrædelser kræver en retshøring ved en domstol, før den indsatte kan løslades mod kaution.'

Indtil videre er stjernens kaution sat til 20.000 dollars - lige på den anden side af 125.000 danske kroner.

Politiets 'forbryderfoto' af Heather Locklear i forbindelsen med anholdelsen søndag. Foto: Ventura County Sheriff’s Office Vis mere Politiets 'forbryderfoto' af Heather Locklear i forbindelsen med anholdelsen søndag. Foto: Ventura County Sheriff’s Office

Anholdelsen af 56-årige Heather Locklear sker bare en uge efter stjernen sidst blev indlagt. Her blev Locklear indbragt på hospitalet, da hun skulle have truet med at tage sit eget liv. Det skal have været Locklears egen mor, der ringede efter ambulancen.

Tilbage i februar blev Heather Locklear også anholdt under nogenlunde samme omstændigheder som søndag. Politiet rykkede ud til stjernens hjem efter en melding om vold. Her blev en politibetjent også angrebet.

I forbindelse med anholdelsen i februar blev der fundet et våben på Locklears adresse. Våbnet skal ifølge People have været registreret i Locklears navn.

Umiddelbart har ingen repræsentatnter for Locklear udtalt sig til amerikansk presse.