Filmindustrien fokuserer kun på de unge og glemmer, at modne mennesker også har sex.

Det mener Hollywood-skuespilleren Julianne Moore, der selv er 58 år.

Samtidig synes hun ikke, der er nok fokus på forhold og ægte romantiske følelser i tidens film.

»De viser heller ikke ældre mænd. Jeg mener, umiddelbart når du tænker på film og deres billede på sex, så er det for det meste med unge mennesker, og det er en romantisk komedie,« siger Julianne Moore ifølge Female First til The Telegraph.

Observationen falder et år efter, at hun selv spillede med i filmen Gloria Bell, hvor hun havde rollen som en midaldrende, men seksuelt frigjort fraskilt kvinde, der slår sig løs på klubberne i Los Angeles hver weekend.

En rolle, Julianne Moore mener var vigtig.

»Åh, det betyder en hel del! For i biografen har vi aldrig dén person at spejle os i, vel?,« siger hun til The Telegraph.

»Det faktum, at hun er en kvinde i sine 50'ere, der er lykkeligt skilt - at se nogen, der er så farverig og levende og har mod på livet, og hvis historie er central, det er godt, fordi det er ualmindeligt,« siger Julianne Moore.