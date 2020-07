Retssagen mod skuespilleren Johnny Depp fortsætter for fuldt blus, og torsdag har et nyt vidne været i retten for at give sit besyv i sagen.

Nemlig ekskæresten og skuespillerinden Winona Ryder, der deltog i retsmødet via en videoforbindelse.

Og her var hun klar i spyttet: Hun tager stærkt afstand fra de beskyldninger, hendes ekskæreste er anklaget for. Det skriver BBC.

»Forestillingen om, at han skulle være voldelig, ligger meget fjernt fra mig.«

Retssagen foregår London’s High Court. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Retssagen foregår London’s High Court. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

»Jeg kan ikke begribe beskyldningerne. Han var aldrig voldelig over for mig. Han har aldrig været voldelig eller aggressiv over for nogen, jeg kender,« forklarede 48-årige Winona Ryder.

Det er Johnny Depp, der har trukket mediet The Sun og chefredaktøren Dan Wootton i retten for at have kaldt ham hustrumishandler, fordi han angivelig skulle have været voldelig over for sin ekskone, skuespillerinden Amber Heard.

Siden da er beskyldningerne mellem Amber Heard og Johnny Depp gået vildt for sig.

Han beskylder hende blandt andet for at have efterladt afføring i deres seng. Hun beskylder ham for at have kastet en mobiltelefon ind i hendes ansigt.

Winona Ryder - her sammen med skuespiller Charlie Heaton. Foto: MICHAEL TRAN Vis mere Winona Ryder - her sammen med skuespiller Charlie Heaton. Foto: MICHAEL TRAN

Johnny Depps tidligere husholderske har sågar forklaret i retten, at hun fandt et stykke af Johnny Depps finger i huset, og at parret skændtes meget.

Årsagen til at Winona Ryder skal vidne, er for at få et overblik over Depps adfærd over for sine tidligere kærester. Og hvis han her har været voldelig, håber Amber Heards repræsentanter at kunne bruge dette i retten.

Alt sammen noget, Winona Ryder som sagt tager stærkt afstand. Hun understreger i retten, at hun ikke ønsker at kalde nogen for løgner, men at hun bliver irriteret og arrig over beskyldningerne mod Depp.

Winona Ryder og Johnny Depp var kærester i perioden 1989-1993.