Hollwoodstjernen Cuba Gooding Jr. bliver anklaget for at have voldtaget en kvinde to gange i træk efter at have lokket hende med op på sit hotelværelse.

Overgrebene skal angiveligt have fundet sted på Mercer Hotel på Manhattan i New York tilbage i august 2013.

Det viser retsdokumenter for et søgsmål, der blev indgivet imod den 52-årige skuespiller tirsdag. Det skriver New York Times.

Cuba Gooding Jr. er tidligere blevet anklaget for diverse seksuelle overgreb i form af upassende berøringer.

Der er tale om op mod 30 anklager fra forskellige kvinder, hvilket er grobunden for en kommende retssag mod skuespilleren, men indtil nu har ingen af kvinderne påstået, at skuespilleren har voldtaget dem.

Ifølge det nye, civile søgsmål, som er indgivet af en anonym kvinde, mødte kvinden den kendte skuespiller på en restaurant i New York tilbage i 2013.

Cuba Gooding Jr. inviterede angiveligt kvinden og en ven med tilbage på sit hotel til en drink i baren, men da de ankom, lokkede han hende efter sigende med op på sit værelse under påskud af at ville skifte tøj.

Da kvinden forsøgte at forlade værelset, skulle han - ifølge søgsmålet - have spærret vejen for hende, hvorefter han skulle have skubbet hende ned på sengen og voldtaget hende.

Cuba Gooding Jr. i retten i forbindelse med de befamlings-anklagerne mod ham. Foto: POOL

Da hun efterfølgende forsøgte at stikke af fra værelset, voldtog han hende igen - denne gang analt - påstår kvinden, som i søgsmålet understreger, at hun sagde 'nej' mange gange.

Cuba Gooding Jr.'s advokat, Mark Heller, afviser anklagerne over for New York Times. Han kalder dem for 'løgnagtige og æreskrænkende' og sætter samtidig spørgsmålstegn ved, at anklagerne først kommer frem nu, syv år senere.

Første gang, Cuba Gooding Jr. offentligt blev anklaget for seksuelle overgreb, var sidste år, hvor en kvinde anmeldte ham til politiet, fordi han angiveligt havde taget hende på brysterne til en fest på et hotel i New York.

Efterfølgende stod yderligere to kvinder frem med lignende anklager, hvilket medførte, at skuespilleren blev sigtet for seksuelt overgreb mod de i alt tre kvinder.

I sidste uge kom det så frem under en høring, at anklagerne mod Gooding er steget, således at der nu er anklager mod ham fra i alt 30 forskellige kvinder.

Cuba Gooding. Jr. nægter sig skyldig i alle anklager.

Hans retssag skulle have været begyndt i april, men er blevet udskudt på grund af coronapandemien.