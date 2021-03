»Den her dreng ved navn Leonardo DiCaprio var den bedste til audition i mine øjne, da han var den eneste der kom ind og græd, mens han bønfaldt sin far på dødslejet om at elske ham.«

Sharon Stone var ikke i tvivl. Det skulle være Leonardo DiCaprio, som fik rollen i filmen 'The Quick And The Dead' fra 1995.

Men produktionsselskabet TriStar Pictures var ikke overbevist. De synes ikke det skulle være Leonardo DiCaprio, som skulle have rollen. Det skriver hun om i sin nye erindringsbog Th'e Beauty of Living Twice.'

Heldigvis for DiCaprio var Sharon Stone stålfast. Det skulle være Leonardo DiCaprio, om hun så selv skulle betale hans løn fra egen lomme. Så det gjorde hun.

epa04219881 US actress Sharon Stone attends the Cinema Against AIDS amfAR gala 2014 held at the Hotel du Cap, Eden Roc in Cap d'Antibes, France, 22 May 2014, during the 67th annual Cannes Film Festival. The festival runs from 14 to 25 May. EPA/GUILLAUME HORCAJUELO Foto: GUILLAUME HORCAJUELO Vis mere epa04219881 US actress Sharon Stone attends the Cinema Against AIDS amfAR gala 2014 held at the Hotel du Cap, Eden Roc in Cap d'Antibes, France, 22 May 2014, during the 67th annual Cannes Film Festival. The festival runs from 14 to 25 May. EPA/GUILLAUME HORCAJUELO Foto: GUILLAUME HORCAJUELO

Hvem ved – hvis det ikke havde været for Sharon Stone, så ville Leonardo DiCaprio måske ikke have fået hovedrollen i 'Titanic' to år senere.

Trods en historie, som lyder sandfærdig, så har Leonardo DiCaprio dog ikke været ude og verificere historien endnu.

Udover den vilde gestus til Leonardo DiCaprio beskriver den 63-årige skuespiller flere rystende ting i sin erindringsbog.

'Basic Instinct'-skuespillerinden afslører nemlig også, at hun tilbage i starten af år 2000 blev noget forskrækket, da hun fjernede sine bandager efter en operation, der skulle fjerne nogle tumorer.

»Jeg kunne se, at jeg var en hel skål større, end hvad vi havde aftalt. Det var den størrelse, som lægen inden havde sagt passede bedre til størrelsen på mine hofter,« fortæller hun om den uønskede brystforstørrelse, som lægen havde givet hende uden samtykke.

Erindringsbogen er allerede ude nu.