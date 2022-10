Lyt til artiklen

»Før jeg blev opereret, fik de mig til at underskrive noget, der sagde: 'Før vi ser benet, ved vi ikke, hvordan det går, og det kan ende med, at du ikke har det mere.«

Sådan husker skuespilleren Kaley Cuoco tilbage på den rideulykke, hun havde i 2010.

Den ubehagelige oplevelse husker hun tilbage på i en ny bog om hitserien 'The Big Bang Theory', som hun var en del af.

»Det var den mørkeste og mest skæmmende tid i seriens 12 år. Kaley kunne have mistet benet. Det var en række af mirakler, der gjorde, at vi kom igennem det, og at hun kom hel ud på den anden side,« forklarer seriens skaber, Chuck Lorre, ifølge People.

Kaley Cuoco er en erfaren rytter, som har deltaget i flere springkonkurrencer. Ulykken skete i september 2010, hvor hun var ude at ride ved sin ranch i Florida, da hendes hest blev skræmt og smed hende af. Det gik fra slemt til værre, da hesten forsøgte at hoppe over hende, men i stedet landede på hendes ben.

Skuespilleren blev hastet på hospitalet. Heldigvis kendte Chuck Lorre også en dygtig læge, som straks kunne sørge for, at nogle af landets bedste kirurger kunne operere Kaley Cuocos ben.

De skulle blandt andet sørge for at forhindre infektioner i det åbne benbrud.

Efter operationen forventede lægerne, at der ville gå flere måneder, før hun igen kunne arbejde. Sådan gik det dog langt fra, og efter to uger på hospitalet, var hun på benene igen – dog med en støvle om benet.

Kaley Cuoco tog da også selv episoden ganske rolig.

»Det hele endte godt, og jeg kunne arbejde igen en uge senere (...) Det lød meget værre, end det var. Det løb lidt ud af kontrol, og alle gik i panik, hvilket jeg godt kan forstå. Det skræmte folk.«